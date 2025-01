Alpine entra in MotoGP con Prima Pramac Yamaha per la stagione 2025

Alpine, il celebre marchio francese di auto sportive, fa il suo ingresso nel mondo della MotoGP come main partner del team Prima Pramac Yamaha MotoGP per la stagione 2025.

La collaborazione sancisce l’unione di due realtà che condividono valori comuni di eccellenza e innovazione, andando oltre la pura competizione per esplorare nuove strade di successo nel motorsport.

Fondata nel 1955 da Jean Rédélé, Alpine è oggi un punto di riferimento nel mondo delle corse, con una presenza consolidata in Formula 1 e nel Campionato Mondiale di Endurance (WEC). Con questa partnership inedita, Alpine espande il proprio impegno nel motorsport internazionale, portando il suo know-how anche nella MotoGP.

Una presentazione esclusiva per un’alleanza unica



La presentazione ufficiale del team Prima Pramac Yamaha MotoGP per la stagione 2025 si terrà il 31 gennaio al W Hotel di Kuala Lumpur, in Malesia, alle ore 19.45 locali (11.45 CET). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale di Pramac Racing e sull’account Instagram del team. Durante la cerimonia, saranno svelati i dettagli della collaborazione con Alpine, che promette di scrivere un nuovo capitolo nel mondo della MotoGP.



Paolo Campinoti, Team Principal di Prima Pramac Yamaha MotoGP, ha espresso grande soddisfazione:

“Siamo orgogliosi di collaborare con Alpine, un marchio storico e protagonista di Formula 1 e WEC. Il loro ingresso nel MotoGP testimonia il valore che abbiamo costruito in questi anni. Condividiamo la stessa passione per le sfide e l’innovazione.”

Anche Antonino Labate, Direttore Vendite e Marketing di Alpine, ha sottolineato l’importanza dell’accordo:

“Questo debutto nel MotoGP rafforza la nostra presenza nel motorsport globale. Insieme a Prima Pramac Yamaha, vogliamo offrire nuove esperienze ai fan, unendo il nostro spirito competitivo alla ricerca delle migliori prestazioni.”



Con questa alleanza, Alpine dimostra ancora una volta il suo impegno nella ricerca dell’eccellenza, consolidando il legame tra innovazione e sportività. L’ingresso in MotoGP rappresenta una nuova frontiera per il marchio, che si conferma protagonista nelle competizioni globali.