ANIASA lancia un appello al Governo: accelerare su incentivi auto e noleggio

In una mossa che promette di imprimere una svolta decisiva alla transizione ecologica del parco auto italiano,

ANIASA, l'associazione di riferimento per il settore dei servizi di mobilità, chiede al Governo di accelerare l'attuazione degli incentivi auto per il 2024, inclusi i benefici al 100% per il noleggio e le aziende. Il presidente Alberto Viano sottolinea l'urgenza di rendere operativi gli incentivi senza ulteriori ritardi, per evitare il blocco del mercato causato dall'effetto annuncio.

La revisione della normativa sugli incentivi, che ora riconosce pienamente al noleggio le agevolazioni su veicoli ecologici, è stata accolta con favore da ANIASA. Il settore del noleggio, che rappresenta una quota significativa delle immatricolazioni di vetture ibride plug-in (53%) e elettriche (30%) sul mercato, gioca un ruolo cruciale nel rinnovamento del parco circolante e nella diffusione di veicoli usati di ultima generazione a prezzi accessibili.

Viano esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dall'Esecutivo nei confronti del contributo che il settore del noleggio può apportare alla sicurezza e alla sostenibilità della mobilità in Italia. L'inclusione di incentivi per i veicoli commerciali elettrici è un altro passo positivo verso una mobilità più verde. Tuttavia, l'associazione mette in guardia contro i rischi di un'ulteriore attesa per l'effettiva disponibilità dei benefici, che potrebbe portare a una stagnazione delle immatricolazioni di veicoli a basse e zero emissioni.

ANIASA si è detta particolarmente interessata alla sperimentazione del noleggio al lungo termine sociale in Italia, considerata una misura innovativa con il potenziale di diventare una best practice a livello europeo. L'associazione si offre di collaborare con il Ministero per fornire il proprio supporto tecnico e l'esperienza maturata nel campo della mobilità pay-per-use, al fine di definire un'azione efficace che possa concretizzarsi in un modello di successo.

In conclusione, il presidente Viano invita il Governo a un'azione rapida e decisa per garantire che gli incentivi auto e le misure a sostegno del noleggio diventino una realtà operativa nel più breve tempo possibile, sostenendo così la transizione verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell'ambiente in Italia.