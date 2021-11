Appuntamento a Milano per #ElectrifYou firmato BMW

Milano. #ElectrifYou è l'evento itinerante che BMW Group Italia ripropone per il 2021.

Dopo l'interesse riscontrato lo scorso anno negli incontri con i diversi stakeholder avvenuti in cinque città, per far conoscere la mobilità elettrica e promuovere la strategia del gruppo in tema di sostenibilità.

Il BMW Group mette l'economia circolare e la mobilità urbana sostenibile al centro della sua strategia e con questi eventi desidera mostrare i propri obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2, attraverso le realizzazioni concrete che permettono di raggiungerli.

Il BMW Group è tra i leader della mobilità elettrica a partire dal debutto del brand BMW i all'inizio del decennio scorso e investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare le tecnologie necessarie alla riduzione di consumi ed emissioni, lungo tutta la catena del valore.

Il Gruppo ha ribadito la volontà di rispettare tutti gli impegni in tema di emissioni di CO2. La grande attenzione su questo fronte è testimoniata dai risultati già raggiunti: alla fine del 2020, grazie alla grande quantità di modelli BMW e MINI elettrificati venduti, il BMW Group ha fatto meglio dell’obiettivo di emissioni di CO2 fissato dall'Unione Europea, raggiungendo una cifra di 99 g/km a fronte di un target di 104 g/km.

Il BMW Group avrà 25 modelli elettrificati in gamma entro il 2023 e ha confermato l'investimento di 30 miliardi di Euro per la mobilità sostenibile nel periodo 2020-2025.

Ad oggi sono sei i veicoli in produzione (a due o quattro ruote) completamente elettrici del BMW Group: oltre alla BMW i3, con oltre 200.000 unità costruite fino ad oggi, ci sono le BMW iX3 e le nuove BMW iX e i4, la MINI Full Electric, il nuovo scooter elettrico BMW CE04.

Sarà possibile scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in del BMW Group, ricevendo informazioni tecniche e approfondimenti di prodotto ed effettuando un test drive. La Nuova BMW iX, ammiraglia tecnologia full electric di BMW pronta al lancio sul mercato proprio in questi giorni sarà disponibile per i test drive, mentre sarà in esposizione la Nuova BMW i4, gran coupé che porta l'elettrificazione al cuore del brand BMW in arrivo a inizio 2022.

La comunicazione a supporto di #ElectrifYou ruota attorno alla piattaforma raggiungibile all’indirizzo www.electrifyou.bmw.it dove è possibile scoprire l’evento, il calendario aggiornato, richiedere un test drive e partecipare al concorso che mette in palio una e-bike BMW Active Hybrid.