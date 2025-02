Arval chiude il 2024 con una crescita del 5,6%: flotta noleggiata a 1,8 milioni di veicoli

Il 2024 si è rivelato un anno di forte crescita per Arval, azienda leader nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità sostenibile.

Con una flotta globale di 1.796.396 veicoli, il gruppo ha registrato un aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente, consolidando la propria posizione nel mercato internazionale.

Secondo Alain van Groenendael, Presidente e Amministratore Delegato di Arval: "Abbiamo confermato la forza del nostro slancio collettivo e delle nostre partnership. Grazie al sostegno di BNP Paribas e alla fiducia dei nostri clienti, possiamo affrontare il 2025 con ambizione e determinazione, proseguendo il nostro percorso di crescita e transizione verso la mobilità sostenibile".

Arval e la transizione energetica: crescita record per i veicoli elettrici

Uno degli elementi chiave della strategia di Arval nel 2024 è stato il forte impegno nella transizione energetica, attraverso l'incremento del numero di veicoli elettrificati e lo sviluppo di servizi per la mobilità a basse emissioni. I risultati sono evidenti:

573.086 veicoli elettrificati nella flotta noleggiata, con una crescita del 31% rispetto al 2023. +52% per i veicoli BEV (Battery Electric Vehicles), che hanno raggiunto le 253.373 unità. Il 22,6% degli ordini di nuovi veicoli Arval nel 2024 ha riguardato auto elettriche.

La crescita delle immatricolazioni di BEV da parte di Arval è stata del 35%, in netta controtendenza rispetto alla flessione del 2% registrata nel mercato europeo (dati ACEA).

Arval ha inoltre confermato l'obiettivo di raggiungere i 400.000 veicoli elettrici a noleggio entro il 2026 e di destinare il 100% dei nuovi ordini per la propria flotta aziendale a modelli BEV a partire dal 2025.

Innovazione e digitalizzazione: il ruolo di Arval STAR e Arval Connect

Per supportare la transizione verso la mobilità sostenibile e migliorare la gestione delle flotte, Arval ha lanciato Arval STAR (Strategic Transformation through Actionable Recommendations), una metodologia innovativa che sostituisce Arval SMaRT e che offre strumenti concreti per ottimizzare il parco veicoli aziendale.

Inoltre, il 2024 ha visto un'importante espansione di Arval Connect, il servizio che permette la gestione intelligente della flotta grazie alla connettività avanzata: 800.000 veicoli connessi tramite Arval Connect, di cui 250.000 grazie ai dati nativi dei produttori. Ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO) e maggiore sicurezza grazie a manutenzione predittiva e recupero veicoli rubati.

Risultati di Arval Italia: crescita del 7% e boom del segmento Retail

Anche Arval Italia ha chiuso il 2024 con numeri positivi, registrando una crescita del 7% della flotta noleggiata, che ha raggiunto 282.611 veicoli. Le immatricolazioni sono state oltre 83.000, con una crescita particolarmente marcata nel segmento Retail (+12%), trainato da PMI, liberi professionisti e privati.

Un altro dato significativo riguarda l'elettrificazione della flotta: +34% per i veicoli elettrici noleggiati in Italia. I veicoli BEV, FEV e PHEV rappresentano oggi il 25% della flotta italiana.

"Grazie alla solidità del nostro gruppo e a una strategia chiara, abbiamo ottenuto risultati positivi anche in un anno complesso per il settore" - ha dichiarato Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia. "Continueremo a supportare i nostri clienti nella transizione energetica e a sviluppare soluzioni innovative per la mobilità sostenibile".

Partnership strategiche e nuove opportunità per il 2025

Nel corso del 2024, Arval ha ampliato il proprio network di partnership strategiche con case automobilistiche e operatori del settore. Tra le principali iniziative: 80 partnership white label con 15 case auto per offrire soluzioni di noleggio personalizzate. Espansione della rete di ricarica per veicoli elettrici, con oltre 700.000 punti di ricarica accessibili. 30° anniversario di Element-Arval Global Alliance, che oggi gestisce 4,5 milioni di veicoli in 55 Paesi. Avvio di trattative tra La Banque Postale e BNP Paribas per lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità.

Le ambizioni di Arval per il 2025: Arval 26 & Beyond

Guardando al futuro, Arval proseguirà il piano strategico Arval Beyond con il programma Arval 26 & Beyond, che definirà le priorità per i prossimi due anni. Tra gli obiettivi principali: Espansione delle flotte elettrificate e crescita della quota di BEV nei nuovi ordini. Maggiore digitalizzazione con soluzioni connesse per migliorare la gestione delle flotte. Consolidamento della leadership nel noleggio a lungo termine, grazie a nuove partnership e soluzioni innovative.