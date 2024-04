Aston Martin DBX707: l'evoluzione del SUV di lusso

Aston Martin continua a spingere i confini dell'innovazione con il lancio del suo ultimo SUV di lusso,

il DBX707. Questo modello non solo si distingue per le sue prestazioni sbalorditive, ma anche per un design e tecnologie all'avanguardia che elevano l'esperienza di guida a livelli senza precedenti.

Design innovativo e comfort di lusso

Il DBX707 presenta un design interno completamente rinnovato, caratterizzato da un'architettura elegante che fonde stile e funzionalità. I materiali di alta qualità, come il legno ziricote e la fibra di carbonio, dominano gli interni, creando un ambiente lussuoso e accogliente. Il sistema di infotainment di nuova generazione offre schermi multitouch Pure Black e funzionalità avanzate, come Apple CarPlay wireless e USB-C, garantendo una connettività senza precedenti.

Prestazioni mozzafiato

Sotto il cofano, il DBX707 è equipaggiato con un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 707 CV e 900 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti con frizione a bagno d'olio. Questo le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 311 km/h. Le modifiche alla calibrazione del software del telaio e gli ammortizzatori elettronici raffinati migliorano ulteriormente la dinamica di guida, rendendo il DBX707 un vero e proprio punto di riferimento nel segmento dei SUV di lusso.

Tecnologia e sicurezza avanzate

Il DBX707 integra l'ultima tecnologia in termini di sicurezza e assistenza alla guida. I nuovi specchietti retrovisori girevoli migliorano la visibilità e sono integrati con telecamere per la funzionalità del parcheggio assistito 3D. Inoltre, il SUV è dotato di un sistema audio Aston Martin Premium Audio 800w con 14 altoparlanti, che offre una qualità del suono eccezionale, arricchita dall'opzione di un sistema sviluppato in collaborazione con Bowers & Wilkins.

Estetica distinguibile e personalizzazione

All'esterno, il DBX707 sfoggia un look distintivo con nuove opzioni di colore come Epsilon Black e Helios Yellow, e nuove finiture per i cerchi che accentuano il suo aspetto sportivo. I clienti possono inoltre personalizzare il loro veicolo attraverso il servizio su misura di Aston Martin, scegliendo tra diversi allestimenti interni che includono finiture e tessuti esclusivi.

La produzione del nuovo DBX707 inizierà nel secondo trimestre del 2024, con le prime consegne previste poco dopo. Questo modello si posiziona al vertice della categoria SUV ultra-lusso, offrendo un mix perfetto di potenza, stile e tecnologia avanzata.