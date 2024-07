Aston Martin rivela la DBX707 AMR24: il SUV di lusso ispirato alla Formula 1

Aston Martin ha svelato la nuova ed esclusiva DBX707 AMR24 Edition, un SUV di lusso che unisce l'eccellenza delle corse di Formula 1 con il prestigio e l'eleganza caratteristici del marchio britannico.

Questo modello celebra l'Aston Martin Aramco Formula One® Team, e rappresenta la fusione perfetta tra il mondo delle corse e il lusso automobilistico.

La DBX707 AMR24 Edition prende il nome dalla AMR24 F1®, la vettura da corsa che partecipa al campionato di Formula 1, e condivide la sua identità sportiva sia con la Medical Car ufficiale della Formula 1 che con la vettura da corsa stessa. Questa edizione speciale del SUV più potente al mondo è un omaggio alla presenza di Aston Martin nel mondo delle corse e riflette l'attenzione ai dettagli e la passione per la perfezione del marchio.

La AMR24 F1® è il risultato di un meticoloso lavoro di progettazione e artigianato, basato sui punti di forza delle versioni precedenti e sui preziosi insegnamenti tratti dalla stagione di maggior successo di Aston Martin Aramco fino ad oggi. Progettata e costruita nel nuovo AMR Technology Campus di Silverstone, la vettura 2024 rappresenta un'evoluzione significativa, concepita per fornire una base perfetta per lo sviluppo continuo durante la stagione.

Per omaggiare la presenza in pista del team di Formula 1, la DBX707 AMR24 Edition esalta ulteriormente l'intensità e la presenza su strada del rinomato SUV di lusso. Una selezione di colori e finiture uniche crea una DBX707 che incarna l'emozionante mondo della Formula 1. I clienti possono scegliere tra la vernice Podium Green, Onyx Black o Neutron White, abbinata a pinze dei freni in Aston Martin Racing Green o AMR Lime e cerchi Fortis da 23 pollici disponibili in nero opaco o lucido. Un'esclusiva placca motore AMR24 completa il look distintivo di questa edizione speciale.

L'esterno della DBX707 AMR24 Edition è arricchito da dettagli Verdi Lime o Trophy Silver su superfici in nero lucido o carbonio, che richiamano le livree della vettura AMR24 F1® e della Official Medical Car della Formula 1®. Questo sottolinea ulteriormente il legame tra le auto da corsa e i veicoli da strada di Aston Martin.

Gli interni della DBX707 AMR24 Edition sono altrettanto impressionanti, con l'assetto Inspire Sport disponibile in due varianti di colore che esaltano l'abitacolo: Nero Onyx (Monotone) con cuciture e finiture color Lime, oppure Nero Onyx/Verde Eifel (Duotone) con cuciture a contrasto color Lime. I dettagli più raffinati possono essere personalizzati con un'ampia fibra di carbonio e finiture in cromo scuro, o con una maglia in titanio completata da cromature satinate. Il logo Aston Martin è applicato in lamina anche sul cruscotto e la scritta AMR24 è incisa sulle portiere, per non lasciare dubbi sulla tradizione di corse della casa automobilistica.

La qualità degli interni è completata da un nuovo sistema audio sviluppato in collaborazione con Bowers & Wilkins, partner audio di Aston Martin. Questo sistema, progettato acusticamente per adattarsi al volume e alla forma dell'interno della DBX707, utilizza tecnologie avanzate per offrire un'esperienza sonora senza pari.

La DBX707 AMR24 Edition è alimentata da un potente V8 biturbo da 4,0 litri che produce 707 CV e 900 Nm di coppia. Il motore è abbinato a un cambio automatico "wet clutch" a 9 rapporti e a un sofisticato sistema di trazione integrale che può inviare fino al 100% della coppia all'asse posteriore su richiesta. Questo permette alla DBX707 di accelerare da 0 a 60 mph in soli 3,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 193 mph.

La DBX707 è diventata rapidamente un punto di riferimento nel settore dei SUV di lusso grazie alle sue eccezionali prestazioni, alla dinamica di guida superiore e allo stile ineguagliabile. Le novità negli interni, annunciate all'inizio dell'anno, includono un sistema di infotainment all'avanguardia sviluppato internamente e un nuovo design che mette in risalto l'orientamento al guidatore del veicolo.

Il lancio della AMR24 Edition non solo celebra il legame con la Formula 1, ma sottolinea anche l'impegno di Aston Martin nel fornire veicoli che combinano prestazioni elevate con il massimo lusso e comfort. Marco Mattiacci, Global Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin, ha dichiarato: "Con interni tecnicamente avanzati e prestazioni da leader di categoria, la DBX707 AMR24 Edition è un SUV di lusso che si distingue per la sua incredibile presenza su strada. Aston Martin compete ai vertici dell'automobilismo mondiale, e questo rappresenta un pilastro fondamentale della nostra strategia di marchio e di prodotto. È un vero piacere offrire questa edizione speciale per celebrare l'Aston Martin Aramco Formula 1® Team".

Gli appassionati di auto di tutto il mondo possono ora ordinare la DBX707 AMR24 Edition, un modello che rappresenta il perfetto connubio tra la tradizione delle corse di Aston Martin e l'innovazione tecnologica. Con il suo design esclusivo, le prestazioni straordinarie e l'eleganza senza tempo, la DBX707 AMR24 Edition è destinata a diventare un'icona nel mondo dei SUV di lusso.

Nel frattempo, l'Aston Martin Aramco Formula One® Team continuerà a perseguire il successo in Formula 1, con il prossimo appuntamento al FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2024, che si terrà questo fine settimana. La DBX707 AMR24 Edition non è solo un tributo alle corse, ma anche un simbolo del continuo impegno di Aston Martin nell'innovazione e nelle prestazioni di alto livello.