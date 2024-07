Auto elettriche: da domani prenotabile il bonus per le colonnine di ricarica

A partire dalle ore 12.00 dell'8 luglio 2024, è possibile accedere al "Bonus colonnine domestiche", un incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e gestito da Invitalia,

volto a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, il bonus mira a incentivare la diffusione di punti di ricarica domestici e condominiali, facilitando la transizione verso la mobilità elettrica.

Il contributo è destinato a persone fisiche residenti in Italia e a condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato, per acquisti e installazioni effettuati dal 1° gennaio 2024. Il bonus copre l'80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica, come colonnine o wall box. Per gli utenti privati, il limite massimo del contributo è fissato a 1.500 euro, mentre per le installazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali il limite è di 8.000 euro.

La presentazione della domanda avviene online attraverso una piattaforma informatica dedicata, disponibile dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2024 attraverso l'apposita piattaforma informatica.

Questo strumento digitale è stato progettato per semplificare la procedura di richiesta e garantire una gestione efficiente delle domande di contributo.

Il "Bonus colonnine domestiche" rappresenta un importante passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile in Italia. Grazie a questo incentivo, molte famiglie e condomìni potranno installare punti di ricarica domestici a costi significativamente ridotti, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale del trasporto privato e a migliorare la qualità dell'aria nelle città.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di misure adottate dal governo per favorire la transizione energetica e ridurre le emissioni di CO2. L'adozione diffusa di veicoli elettrici è infatti uno degli obiettivi principali della strategia nazionale per la sostenibilità, e il "Bonus colonnine domestiche" è un tassello fondamentale per raggiungere questo traguardo.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolinea l'importanza di questa misura, che non solo sostiene l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, ma contribuisce anche alla crescita economica attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro nel settore delle infrastrutture di ricarica. Inoltre, l'incentivo rappresenta un'occasione per aumentare la consapevolezza e l'adozione delle energie rinnovabili tra i cittadini italiani.

Invitalia, l'agenzia nazionale per lo sviluppo, sarà responsabile della gestione del fondo e dell'erogazione dei contributi. L'agenzia fornirà anche supporto tecnico e informativo a coloro che desiderano accedere al bonus, assicurando che la procedura sia trasparente e accessibile a tutti i potenziali beneficiari.

Il "Bonus colonnine domestiche" è un'iniziativa strategica che promuove l'adozione di veicoli elettrici in Italia, offrendo un sostegno concreto a privati e condomìni per l'installazione di infrastrutture di ricarica. Questo incentivo non solo facilita la transizione verso una mobilità più sostenibile, ma contribuisce anche a costruire un futuro più verde e tecnologicamente avanzato per il nostro Paese.