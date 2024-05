Auto elettriche: il governo valuta accise per recuperare fondi persi

La progressiva diffusione delle auto elettriche riduce il gettito derivante dalle accise sui carburanti.

Per questo, il governo sta pensando a come "traslare" quelle preziose risorse dalla mobilità endotermica a quella a batterie. È questo il concetto espresso dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante l'Automotive Dealer Day, come riportato da Sky TG24: una notizia che ha sorpreso, anche se non del tutto inaspettatamente, gli utenti che hanno già adottato la mobilità elettrica.

"Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha già iniziato a lavorare su questo punto," ha dichiarato Giorgetti in collegamento video con l’evento tenutosi alla Fiera di Verona. "Bisogna considerare l’aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici. Pensate all’effetto che avrà l’elettrificazione sullo spostamento delle accise del carburante alle nuove forme di alimentazione."

Il ministro ha spiegato che non si tratterà solo di una riduzione del gettito, ma di una significativa traslazione delle accise dai carburanti tradizionali alle nuove forme di alimentazione per i veicoli. Questo spostamento è necessario per compensare il calo delle entrate derivanti dalle accise sui carburanti, che diminuiranno con l’aumento delle auto elettriche sulle strade.

Attualmente, il governo sta riflettendo su come evolvere il sistema delle accise in base alla trasformazione del sistema economico. "È in corso una riflessione del governo sulla necessità di tenere presente l'evoluzione delle basi imponibili sulla base della trasformazione del sistema economico," ha aggiunto Giorgetti.

Le possibili ripercussioni. Con il calo previsto del gettito dai carburanti nei prossimi anni, le imposte potrebbero essere spostate verso le auto elettriche. Tuttavia, è ancora difficile prevedere esattamente come si svilupperà la questione e se il governo deciderà di applicare le nuove accise sulla ricarica delle auto elettriche o in altre forme.

Le dichiarazioni di Giorgetti hanno sollevato preoccupazioni e critiche, in particolare da parte di chi teme che nuove accise possano ostacolare la transizione verso una mobilità più sostenibile. L’evoluzione delle basi imponibili e l'adattamento del sistema fiscale saranno cruciali per garantire che la transizione ecologica non venga frenata da nuove imposizioni fiscali.