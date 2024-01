Auto familiari usate, quali sono le preferite dagli italiani

Ma quali sono le auto usate più cercate dalle famiglie italiane, per far fronte alle loro esigenze?

CARFAX, fornitore leader in Europa nei servizi relativi alla storia dei veicoli usati, ha svelato la classifica delle auto usate nei segmenti C, D e Suv più cercate sulla piattaforma nel 2023, rivelando importanti informazioni sui possibili rischi che gli acquirenti incontrano quando valutano questo tipo di usato.

Tra quelli prediletti dalle famiglie, il modello più cercato dagli utenti è l’Audi A4, con il 16% di richieste di report sulla piattaforma. Grazie ai suoi interni generosi e alla sua eleganza, questo intramontabile modello è il più amato per chi ha bisogno di spazio per bambini e bagagli, senza rinunciare allo stile. Seguono il pratico Nissan Qashqai (12%), la Jeep Renegade (11%), la Fiat 500X (10%) e chiude la cinquina la Ford Focus (10%).

Audi A4 è però in cima alla classifica anche quando si tratta di potenziali rischi riscontrati (individuati nel 32% delle vetture analizzate). Tra i maggiori pericoli trovati ci sono le incongruenze rispetto al chilometraggio, che rappresentano il 45% di tutte le manipolazioni del contachilometri trovate nei report CARFAX. Queste differenze sui chilometri percorsi vanno valutate attentamente perché possono compromettere il valore di mercato della vettura. Non solo, le importazioni dei veicoli del marchio rappresentano il 23% di tutte le auto importate: si tratta di un aspetto che occorre prendere attentamente in considerazione in fase di acquisto poiché rende più difficile tracciarne la storia.

Più in generale, tra i rischi maggiormente riscontrati dai potenziali acquirenti di auto familiari usate ci sono al primo posto gli incidenti (25%), poi l’importazione (8%), la manipolazione del chilometraggio (2%), e infine il noleggio (2%). Questo dato in particolare può rappresentare un problema per via del numero dei conducenti di questo tipo di veicoli, i quali hanno un chilometraggio solitamente alto e una possibile usura più elevata della media. Tutte queste informazioni rappresentano un potenziale pericolo per il consumatore perché possono comportare possibili costi futuri, è quindi importante valutare ogni aspetto della storia del veicolo prima di fare una scelta d’acquisto importante come quella dell’auto per la propria famiglia.

Parlando di longevità del comparto, questo tipo di usato risulta essere piuttosto giovane, con una media di 7 anni (e un chilometraggio medio di circa 100.000 kilometri), quindi inferiore alla media del nostro Paese che si attesta intorno ai 10 anni o più secondo ai più recenti dati ACI. Proprio per via della giovinezza del segmento, oltre la metà dei veicoli (51%) ha avuto un solo proprietario, mentre il 43% dai 2 ai 4 passaggi di proprietà.

Tuttavia, stando all’analisi Carfax, nell’usato “familiare” in circolazione si trovano anche vetture che possono arrivare fino a 24 anni di età. Secondo le statistiche della piattaforma, auto così vecchie hanno il 20% di possibilità di presentare al contempo tre o più rischi di quelli sopra elencati, come incidenti e danni nascosti, incongruenze nel chilometraggio e importazioni.