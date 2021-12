Autonomy, celebra la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”

Sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali, Autonomy promuove con gli hashtag #unamarciainpiù #FCAAutonomy #giornatainternazionaledellepersonecondisabilita, un video realizzato con alcuni influencer con cui abbiamo collaborato nel corso dell’anno e con molti altri che hanno aderito al progetto per far sentire la loro voce.

La clip mostra i volti di Vanni Oddera, Nadia Luricella, Henry’s Corner, Andrea Lanfri e Arturo Mariani, ma sono presenti anche influencer come Iacopo Melio e Cris Brave che si sono appassionati al progetto con la volontà di rendersi portavoci di questo messaggio. Nel video viene raccontato come le apparenti difficoltà possono essere trasformate da svantaggio a vantaggio dimostrando di avere #unamarciainpiù.

Con un rapido susseguirsi di immagini, post, grafiche e frammenti video vengono mostrati i grandi risultati raggiunti nel corso dell’anno. Personaggi apparentemente diversi accumunati da una grande forza di volontà e grande determinazione. Il video racconta le loro storie e quello che sono capaci di fare anche davanti ad imprese che al primo sguardo potrebbero sembrare inarrivabili.

Raggiungere i propri obiettivi e superare le sfide che la vita propone sono il motore che anima il progetto Autonomy. E’ da oltre vent’anni vicino alle tematiche dal forte impatto sociale e culturale come quelle legate alla mobilità dei disabili e risponde alle esigenze dei clienti con ridotte capacità motorie, sensoriali o intellettive (o agli accompagnatori) permettendo loro l’utilizzo delle vetture e assicurando così la libertà di movimento. Sempre all’insegna del motto #unamarciainpiù inteso come trovare gli stimoli, le risorse, l’ottimismo necessario per affrontare la vita con positività. E una marcia in più è anche quella che Autonomy mette a disposizione con i suoi servizi, le sue iniziative e i Centri di Mobilità, diventando uno strumento in più per vivere la propria vita nel modo più normale possibile. Il programma di mobilità è infatti nato nel 1995 con l’intento di incoraggiare, agevolare e assicurare la libertà di movimento per tutti e con i suoi centri di mobilità offre a ogni cliente disabile un aiuto concreto per risolvere i problemi relativi alla guida di una vettura adattata alle proprie necessità. I clienti possono provare le proprie capacità motorie residue tramite speciali simulatori, prendere confidenza con i veicoli modificati e richiedere il parere di medici e fisioterapisti e degli operatori dei centri stessi.