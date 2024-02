Autostrade innova la mobilità mostenibile: La Campania diventa modello

Autostrade per l'Italia (Aspi) annuncia un'epoca di trasformazioni per le autostrade italiane, con la Campania al centro di un ambizioso progetto di innovazione.

In occasione del centenario della rete autostradale italiana, Aspi lancia una visione rivoluzionaria per un futuro sostenibile della mobilità, presentata durante un evento all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il rapporto "La Rivoluzione della mobilità sostenibile parte dalle autostrade", realizzato con la collaborazione di istituti accademici e industriali di prestigio, sottolinea l'importanza strategica delle autostrade per l'economia italiana e propone un percorso verso infrastrutture più sicure, digitalizzate e decarbonizzate.

Roberto Tomasi, CEO di Aspi, evidenzia l'importanza della Campania come laboratorio di innovazione, citando i progetti di ammodernamento e le tecnologie avanzate implementate, in particolare sulla Tangenziale di Napoli, per promuovere una mobilità più sostenibile.

La Campania, con i suoi oltre 300 km di rete autostradale e un traffico annuo superiore a 5 miliardi di chilometri percorsi, rappresenta un punto nevralgico per testare soluzioni all'avanguardia. Questo impegno di Aspi non solo mira a migliorare la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture esistenti ma anche a contribuire significativamente alla riduzione dell'impatto ambientale del trasporto su gomma.

L'investimento in tecnologie innovative e la collaborazione tra il settore pubblico, le imprese e il mondo accademico sono cruciali per realizzare questa visione, che punta a rendere la rete autostradale italiana un modello di riferimento a livello internazionale per la mobilità del futuro.