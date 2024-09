Bentley lancia una nuova collezione di borse da viaggio per celebrare le Continental GT e GTC

Bentley Motors ha introdotto una nuova collezione di borse da viaggio per celebrare il lancio delle sue nuove granturismo, la Continental GT e la GTC.

Questo set esclusivo di valigie riflette il design e la cura artigianale che caratterizzano ogni creazione Bentley, unendo lusso e funzionalità in un prodotto che rappresenta il massimo della raffinatezza.

Il set, composto da tre pezzi - una borsa weekend, uno zaino e un beauty case - è proposto nel colore Gravity Grey, una tonalità che richiama il nuovo colore degli interni della Continental GT di quarta generazione. Le valigie sono impreziosite da strisce decorative disponibili in tre colori distintivi: Mandarin, Kingfisher e Hotspur, tonalità ispirate agli eleganti interni delle vetture Bentley.

Ogni pezzo della collezione è realizzato a mano in Italia, utilizzando solo i migliori materiali. I dettagli delle valigie includono cuciture e bordi a contrasto realizzati a mano, tasche frontali con fibbie, etichette per bagagli con emblemi in rilievo e scomparti interni rivestiti in pelle di alta qualità. Questi elementi mettono in luce l'attenzione al dettaglio e la ricerca della perfezione tipica di Bentley, rendendo ogni pezzo un'icona di lusso senza tempo.

Disponibile al prezzo di 2.500 sterline IVA inclusa, il set di borse è pensato per chi desidera viaggiare con stile e praticità, senza rinunciare all'eleganza. I clienti interessati possono acquistare il set sul sito ufficiale di Bentley: shop.bentleymotors.com.

Questa collezione non è solo un accessorio di viaggio, ma un’estensione del mondo Bentley, unendo il fascino delle auto di lusso con l'esperienza di viaggio esclusiva, per coloro che cercano il massimo dell'eleganza anche nei dettagli.