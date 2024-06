Bentley presenta la collezione Silhouette Mulliner Istanbul

Bentley Motors ha svelato una straordinaria collezione in edizione limitata composta da tre modelli:

la Continental GT Azure V8, la Flying Spur Azure V8 e la Bentayga Azure V8. Questi esemplari unici, realizzati a mano nello stabilimento Bentley di Crewe in Inghilterra, sono disponibili esclusivamente presso Bentley Istanbul.

La Collezione Silhouette Mulliner Istanbul celebra il ricco patrimonio culturale, i monumenti di fama mondiale e le bellezze artistiche della storica città turca di Istanbul. Gli artigiani della divisione Mulliner di Bentley hanno collaborato strettamente con il team di Bentley Istanbul per creare un design che richiama le tonalità blu e turchesi dello stretto del Bosforo e il cielo che si riflette nelle sue acque.

L'esterno delle vetture si distingue per la vernice Black Sapphire, arricchita da dettagli sportivi in Dragonfly Blue, come la striscia sulle minigonne laterali in carbonio e le piastre battitacco speciali Silhouette. Anche gli interni riflettono questo tema cromatico, con ricami speciali della Maiden's Tower, della Galata Tower e dei famosi ponti sul Bosforo, realizzati in Dragonfly Blue sui poggiatesta e sui cuscini posteriori. I sedili sono rivestiti in pelli Imperial Blue e Beluga, ispirate alle piastrelle blu della Moschea di Sultanahmet.

Per caratterizzare ulteriormente i modelli della Collezione Istanbul Silhouette, sono stati utilizzati il legno "Piano Imperial Blue" e la pietra naturale "Galaxy", simile a un gioiello, sul pannello anteriore e nell'area di infotainment. Un portachiavi dal design speciale ricorda la natura esclusiva di queste vetture e la straordinaria città che celebrano.

Kerem Güven, General Manager di Bentley Istanbul, ha commentato: "Abbiamo visto il marchio Bentley crescere e prosperare negli ultimi 17 anni a Istanbul. Il mercato dell'artigianato su misura è aumentato qui, quindi prevediamo un forte interesse da parte dei nostri clienti più esigenti per questa collezione esclusiva, che celebra la miscela unica di storia, arte e modernità della nostra città."

Balazs Rooz, Regional Director di Bentley Motors Europe, ha aggiunto: "Mulliner rappresenta l'apice dell'esperienza Bentley, con dettagli personalizzati che riflettono un luogo, un'epoca o celebrano un'occasione. Ogni vettura in edizione limitata presenta splendidi arredi interni, dettagli di cuciture e immagini di Istanbul, utilizzando anche materiali sostenibili e design della città stessa, il tutto accuratamente creato nell'officina Mulliner di Crewe."

La Istanbul Silhouette Collection di Bentley Mulliner sarà disponibile a partire da giugno presso lo showroom Bentley Istanbul, situato nel Doğuş Center a Maslak, e in un pop-up store a Galaport.