Bentley produrrà la prima auto elettrica made in England

Anche Bentley spinge verso l’elettrificazione e nello stabilimento di Crewe, produrrà la prima auto elettrica Made in England.

La transizione della casa inglese sarà possibile grazie ad un impegnativo piano di investimento da 2,5 miliardi di sterline nei prossimi dieci anni, che trasformerà l’impianto di produzione a Nord di Manchester in un gioiello digitale e flessibile, oltre che sostenibile, che trainerà l’azienda a produrre esclusivamente veicoli elettrici e ad impatto ad emissioni neutre nel 2030.

Il primo veicolo totalmente elettrico dovrebbe uscire dalla linea di produzione nel 2025. Adrian Hallmark, Chairman e CEO di Bentley Motors, commentando il piano industriale Bentley denominato Beyond 100, ha dichiarato: “Beyond100 è il piano più audace nell'illustre storia di Bentley e nel segmento del lusso. Con una tabella di marcia ambiziosa quanto credibile verso la neutralità al carbonio del nostro sistema aziendale globale, compreso il passaggio al 100% di veicoli elettrici in soli otto anni. Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento non solo per le auto di lusso o le credenziali di sostenibilità, ma per l'intero ambito delle nostre operazioni”. Bentley introdurrà infatti un nuovo modello elettrico l’anno a partire dal 2025. Inoltre, Bentley sta studiando l'utilizzo di biocarburanti sostenibili nelle auto della flotta, inclusa l'iconica Heritage Collection di Bentley. I partner di Bentley sono inoltre incoraggiati a sostenere l'obiettivo di Bentley di essere completamente a emissioni zero entro il 2030, con i fornitori che dovrebbero soddisfare gli standard minimi di sostenibilità. Questa visione si estenderà alla rete globale di rivenditori Bentley, ognuno dei quali punta alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2025 e forse, possibilmente anche prima.

Per quanto riguarda gamma di modelli, Bentley quale brand del segmento lusso è già all'avanguardia grazie alla tecnologia hybrid e consoliderà ulteriormente questa posizione con il lancio di Flying Spur hybrid nel corso dell’anno, oltre a cinque ulteriori derivati, che andranno a raggiungere l’attuale Bentayga Hybrid, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti più esigenti di Bentley. Si stima che oltre il 20% delle vendite di quest'anno deriverà dalle vetture con tecnologia ibrida di Bentley.