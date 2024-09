Bentley svela la Bentayga EWB Azure Riviera Collection: lusso ispirato al mondo dello yachting

Bentley Motors ha alzato nuovamente l'asticella del lusso e del design su misura con la presentazione della Bentayga Extended Wheelbase (EWB) Azure Riviera Collection.

Seguendo il successo della Continental GTC Riviera Collection del 2023, questa nuova edizione della Bentayga reinterpreta l’arte del lusso attraverso un omaggio al mondo degli yacht moderni.

L'auto, caratterizzata da un sorprendente colore blu Egeo, prende ispirazione dai toni profondi del Mediterraneo e della Costa Azzurra, offrendo un'esperienza di guida che fonde la raffinatezza estetica con tecnologie all'avanguardia. Il design esterno è completato da cerchi su misura da 22" e inserti verniciati in blu Egeo, enfatizzando l'eleganza pulita e moderna che richiama lo stile degli yacht di lusso contemporanei.

All'interno, la Bentayga EWB Azure Riviera Collection trasforma l'abitacolo in un santuario del lusso, con una palette di colori attentamente curata. La combinazione di pelle Brunel, Linen e l'accento Autumn crea un’atmosfera sofisticata, arricchita dalla nuova impiallacciatura Pale Pinstripe, ispirata ai ponti in teak degli yacht. Ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo comfort, inclusi i tappetini Mulliner e i cuscini in pelle con ricami personalizzati, che riflettono l'artigianalità senza compromessi della collezione.

La tecnologia di bordo non è da meno. Il modello vanta i rivoluzionari airline seat, con regolazioni a 22 vie e rilevamento climatico avanzato, garantendo un comfort senza precedenti. L'esperienza di intrattenimento è garantita dal sistema audio Bang & Olufsen for Bentley e dalle opzioni di illuminazione interna personalizzabile, creando un ambiente su misura per ogni passeggero.

Con la Bentayga EWB Azure Riviera Collection, Bentley riafferma il proprio impegno nel ridefinire il lusso su misura e portare il comfort dei SUV di lusso a nuovi livelli, ispirandosi al mondo dell'yachting.