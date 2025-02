BMW eDrive Gen6: rivoluzione nella mobilità elettrica con batterie più efficienti e motori avanzati

BMW Group ha presentato ufficialmente la sua tecnologia di propulsione elettrica di sesta generazione (Gen6), segnando un passo avanti significativo nella mobilità a zero emissioni.

Durante i Tech Days di Landshut, l'azienda ha svelato i progressi nel settore delle batterie ad alta tensione e dei sistemi di trazione elettrica, destinati a equipaggiare tutti i futuri modelli completamente elettrici della Neue Klasse.

Il primo veicolo della Neue Klasse con tecnologia eDrive Gen6 entrerà in produzione di serie presso lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, entro la fine dell'anno. Questa nuova piattaforma promette di ridefinire gli standard del settore grazie a miglioramenti significativi in termini di autonomia, velocità di ricarica ed efficienza.

Un salto tecnologico nella batteria ad alta tensione

Uno dei pilastri della tecnologia Gen6 è la nuova architettura della batteria ad alta tensione, progettata per offrire il 30% in più di autonomia e una velocità di ricarica superiore del 30% rispetto alla generazione precedente. BMW ha introdotto celle cilindriche innovative, che garantiscono una densità energetica maggiore del 20% rispetto alle celle prismatiche Gen5. Inoltre, grazie al nuovo sistema a 800V, le vetture della Neue Klasse potranno beneficiare di un'efficienza energetica senza precedenti.

L'integrazione della batteria nella struttura del veicolo, con il concetto "pack-to-open-body", rappresenta un'altra innovazione chiave. Questo approccio consente di ottimizzare l'uso dello spazio, migliorando la rigidità del telaio e la sicurezza complessiva.

BMW Energy Master: l'intelligenza dietro l'efficienza

Alla base di questa rivoluzione c'è il BMW Energy Master, un'unità di controllo intelligente sviluppata internamente dal BMW Group. Questo sistema gestisce l'intera interazione tra la batteria, il motore elettrico e l'impianto elettrico del veicolo, ottimizzando il consumo energetico in tempo reale. Inoltre, il BMW Energy Master supporta la ricarica bidirezionale, consentendo ai veicoli di fungere da accumulatori di energia e di restituire elettricità alla rete.

Un nuovo approccio produttivo: local for local

BMW ha adottato una strategia "local for local" per la produzione delle batterie Gen6, con impianti situati strategicamente vicino ai siti di assemblaggio dei veicoli. Tra le sedi principali figurano Debrecen (Ungheria), Irlbach-Straßkirchen (Germania), Shenyang (Cina), San Luis Potosí (Messico) e Woodruff (USA). Questa scelta garantisce stabilità nella catena di approvvigionamento e riduce l'impatto ambientale della logistica.

Due tecnologie di motore elettrico per massima efficienza

La tecnologia BMW eDrive Gen6 introduce un sistema di propulsione elettrica che combina due tipologie di motori: Motore sincrono a eccitazione elettrica (EESM): garantisce un'efficienza elevata e una potenza costante anche ad alte velocità. Motore asincrono (ASM): più compatto ed efficiente in termini di costi, viene utilizzato nelle versioni a trazione integrale xDrive per ottimizzare le prestazioni.

L'inverter di nuova generazione, sviluppato internamente, utilizza semiconduttori in carburo di silicio (SiC) per migliorare l'efficienza e ridurre le perdite energetiche del 40% rispetto alla Gen5.

Produzione all'avanguardia e sostenibilità

Lo stabilimento di Steyr, in Austria, sarà il cuore produttivo del sistema di trazione Gen6, con una capacità annua di 600.000 unità. BMW investirà oltre un miliardo di euro entro il 2030 per sviluppare ulteriormente questo centro di eccellenza nella mobilità elettrica.

Nel contesto della sostenibilità, il BMW Group ha attivato un programma di riciclaggio avanzato delle batterie ad alta tensione, collaborando con partner come SK tes per il recupero di materiali critici come nichel, cobalto e litio. Inoltre, l'azienda sta sperimentando un innovativo processo di riciclaggio diretto che permette di reimmettere i materiali recuperati direttamente nel ciclo produttivo.

Verso un futuro elettrico sempre più innovativo

La Neue Klasse non rappresenta solo un'evoluzione della mobilità elettrica di BMW, ma anche una strategia di trasformazione a lungo termine. Con un mix di innovazione tecnologica, sostenibilità e flessibilità produttiva, BMW eDrive Gen6 stabilisce nuovi standard nel settore e conferma la leadership del BMW Group nella transizione verso un futuro a zero emissioni.