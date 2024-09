BMW Group RDC, 30 anni di leadership nel riciclaggio e economia circolare

Il Recycling and Dismantling Centre (RDC) del BMW Group è stato fondato nel 1994 con l’obiettivo di sviluppare processi efficienti di riciclaggio per i veicoli a fine vita.

Oggi, a distanza di 30 anni, il centro è riconosciuto come un vero e proprio centro di eccellenza nel settore, rappresentando un modello per l'industria automobilistica globale. Ogni anno, l'RDC gestisce migliaia di veicoli, in particolare modelli di pre-serie utilizzati per i test, che vengono smantellati secondo processi altamente standardizzati.

Il lavoro pionieristico dell'RDC ha contribuito in modo significativo al miglioramento della riciclabilità dei veicoli del BMW Group, integrando le conoscenze acquisite nel design dei nuovi modelli. Questo approccio garantisce che la riciclabilità venga presa in considerazione già nelle prime fasi di progettazione dei veicoli, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'azienda.

Collaborazione globale e innovazione

Il BMW Group è stato fondamentale nella creazione della piattaforma IDIS (International Dismantling Information System), una banca dati globale che raccoglie e diffonde informazioni sui processi di smantellamento e riciclaggio dei veicoli. Circa 3.000 organizzazioni in 32 paesi utilizzano attualmente il sistema IDIS, sfruttando le conoscenze dell'RDC per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei loro processi di recupero dei materiali. Questo scambio di conoscenze rappresenta un passo cruciale verso la creazione di un'economia circolare globale nel settore automobilistico.

L'RDC ha inoltre sviluppato processi proprietari per gestire in modo sicuro e sostenibile componenti complessi come gli airbag e i sistemi di ritenuta, neutralizzando le sostanze pirotecniche in essi contenute. L'attenzione ai dettagli si riflette anche nel recupero di materiali preziosi come il rame dai cablaggi e i metalli preziosi dai convertitori catalitici, che contribuiscono a generare ricavi significativi.

Ricerca e sviluppo per un futuro sostenibile

Il progetto di ricerca Car2Car, sovvenzionato dal governo tedesco, rappresenta un ulteriore esempio dell'impegno del BMW Group nel migliorare l'efficienza del riciclaggio. Questo progetto si concentra sull'uso di materiali riciclati provenienti da veicoli a fine vita, come acciaio, alluminio, rame, vetro e plastica, per la produzione di nuove auto. Il BMW Group guida un consorzio che coinvolge l'industria del riciclaggio, aziende di lavorazione delle materie prime e scienziati, con l'obiettivo di sviluppare nuovi processi di smontaggio semi-automatici, che ottimizzino la separazione dei materiali riciclabili.

Il design circolare: il futuro della produzione automobilistica

Il BMW Group sta applicando i principi di Re, Re, Re e Re per garantire che i veicoli a fine vita diventino una fonte di materie prime per le future generazioni di auto. Questa visione è sostenuta dall'uso di monomateriali, che facilitano il riciclaggio grazie alla loro maggiore purezza e alla possibilità di essere facilmente separati.

I processi di produzione del BMW Group sono stati modificati per facilitare lo smontaggio e la separazione dei materiali nei futuri veicoli. Ad esempio, l'azienda ha sostituito l'uso di collanti con soluzioni di giunzione innovative, che rendono più semplice il riciclaggio a fine vita. Questo approccio permette non solo di ridurre l'impatto ambientale, ma anche di ottimizzare i costi di produzione, in linea con gli obiettivi aziendali di sostenibilità.

Riciclaggio delle batterie ad alta tensione: una sfida cruciale

Con l'aumento della mobilità elettrica, il riciclaggio delle batterie ad alta tensione è diventato una priorità assoluta. Il BMW Group, attraverso l'RDC, sta sviluppando processi innovativi per il recupero e il riutilizzo dei materiali preziosi contenuti nelle batterie dei veicoli elettrici (BEV). Questo lavoro pionieristico rappresenta una parte fondamentale della strategia aziendale per ridurre la dipendenza da risorse naturali e promuovere un modello di circolarità anche nella gestione delle batterie.

Un centro di eccellenza per l'economia circolare

In sintesi, il Recycling and Dismantling Centre del BMW Group rappresenta un punto di riferimento nel panorama automobilistico globale per la sua capacità di anticipare le esigenze di un'industria sempre più orientata alla sostenibilitàe all'economia circolare. Il centro continua a giocare un ruolo cruciale nello sviluppo di processi innovativi, contribuendo a ridurre l'impronta ambientale e a garantire un futuro più sostenibile per il settore automobilistico.