BMW Italia torna alle origini: il palazzo di Kenzo Tange ospita solo il quartier generale

BMW Italia celebra un importante ritorno alle origini. A partire dal 18 dicembre 2024, l'iconico edificio progettato da Kenzo Tange a San Donato Milanese

torna a ospitare unicamente il quartier generale di BMW Italia S.p.A., come previsto dal progetto originario del celebre architetto giapponese.

Un edificio simbolo di Milano

Inaugurata nel 1998, la sede di BMW Italia è stata definita da Gillo Dorfles la “porta sud di Milano”, grazie al suo design iconico che rappresenta un segno distintivo per chi arriva in città dall’autostrada A1. Fino a oggi, l’edificio ha avuto una funzione polivalente: oltre al quartier generale, ha ospitato la filiale di vendita BMW Milano fino al 2021 e, successivamente, il concessionario ufficiale della rete italiana BYmyCAR dal 1° dicembre 2022 al 17 dicembre 2024.

Con il trasferimento di BYmyCAR nelle sedi di via Zavattini a San Donato Milanese e in altre due location milanesi (via dei Missaglia e via De Amicis), l’edificio di Kenzo Tange tornerà a essere esclusivamente il cuore delle operazioni di BMW Italia S.p.A..

Un ambiente rinnovato e accogliente

Il ritorno alle origini è accompagnato da un progetto di rimodulazione degli spazi interni, pensato per rendere l’ambiente più accogliente e in linea con i principi dello spirito “human centric” che caratterizza la filosofia della House of BMW. Gli spazi saranno ripensati per offrire un’atmosfera calda e lifestyle, capace di interpretare l’evoluzione del marchio e consolidare il posizionamento premium della Casa di Monaco.

BMW Group: una storia di successo

Questo ritorno alle origini sottolinea il forte radicamento di BMW Group Italia, presente nel nostro Paese da oltre 50 anni. Con quattro marchi principali (BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad) e una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi, il BMW Group si conferma leader mondiale nella produzione di auto e moto premium.

Nel 2023, il gruppo ha registrato un fatturato di 155,5 miliardi di euro, con oltre 2,55 milioni di auto e 209.000 motocicli venduti a livello globale. L’Italia, che conta 850 collaboratori distribuiti su quattro società, rappresenta uno dei sei mercati principali per il BMW Group.

Un punto di riferimento per il futuro

La scelta di riportare il palazzo di Kenzo Tange al suo utilizzo originario sottolinea l’impegno di BMW nel mantenere un’identità forte e riconoscibile. Questa decisione rafforza il legame tra BMW Italia e Milano, città simbolo dell’innovazione e dell’eccellenza italiana.