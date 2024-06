BMW M2: La nuova frontiera delle compatte sportive ad alte prestazioni

La nuova BMW M2 alza il livello delle auto sportive compatte ad alte prestazioni nel segmento premium.

La nuova M2 non solo migliora le sue prestazioni, ma eleva l'intera esperienza di guida a un livello completamente nuovo. Con un incremento di potenza di 15 kW/20 CV, il motore a benzina a sei cilindri in linea ad alto regime con tecnologia M TwinPower Turbo raggiunge ora una potenza massima di 353 kW/480 CV. Inoltre, la BMW M2 si distingue per il suo impatto visivo più forte che mai e dotazioni innovative.

Il pacchetto di aggiornamenti per questa compatta sportiva rende ancora più attraente l’accesso al mondo dei modelli ad alte prestazioni di BMW M GmbH. La BMW M2 porta la sua interpretazione di sportività con motore sei cilindri in linea, cambio manuale a sei rapporti (opzionale) e la classica trazione posteriore a un nuovo livello di evoluzione. Questa combinazione, insieme alle sue dimensioni compatte e alla tecnologia del telaio ottimizzata sia per la guida quotidiana che per l'uso in pista, rende la nuova M2 una vettura eccezionale.

La nuova BMW M2 sarà costruita insieme alla nuova BMW Serie 2 Coupé nel BMW Group Plant di San Luis Potosí in Messico. La produzione inizierà gradualmente a partire da agosto 2024. Con oltre il 40% delle vendite totali in Europa, il mercato più importante sarà quello degli Stati Uniti, seguito da Germania, Cina, Gran Bretagna e Giappone.

Potenza e Coppia Ottimizzate

Il motore a sei cilindri in linea della nuova BMW M2 non solo offre potenza pura, ma anche un'erogazione di potenza lineare sostenuta fino agli alti regimi, una caratteristica distintiva dei modelli M. La coppia massima di 550 Nm (405 lb-ft) è disponibile in un'ampia fascia di giri compresa tra 2.650 e 6.130 giri/min. Con il cambio M Steptronic a otto rapporti, la coppia sale a 600 Nm (442 lb-ft). La potenza massima di 353 kW/480 CV è raggiunta a 6.250 giri/min, con un regime massimo di 7.200 giri/min.

Ulteriori progressi nella mappatura e nella risposta dell'acceleratore sono stati compiuti per tutte le modalità di guida selezionabili tramite il menu M Setup. Questo rende la nuova BMW M2 ancora più reattiva alle richieste di accelerazione del guidatore.

Design Esterno di Grande Impatto

Le superfici scolpite e le proporzioni atletiche della nuova BMW M2 sottolineano il suo carattere di pura prestazione. Le caratteristiche di design specifiche della M, orientate ai requisiti funzionali del flusso d'aria di raffreddamento e dell'equilibrio aerodinamico, accentuano l'aspetto accattivante della vettura a due porte. Una griglia a doppio rene BMW orizzontale di grandi dimensioni e l'ingresso dell'aria inferiore ottimizzano il raffreddamento dei componenti del gruppo propulsore e dei freni.

I fari a LED specifici del modello, posizionati ai bordi esterni del frontale, richiamano i classici modelli BMW 02, con un singolo faro circolare che genera sia gli anabbaglianti che gli abbaglianti. Come optional, sono disponibili i fari adattivi a LED con BMW Selective Beam High Beam Assistant non abbagliante e le luci M Shadowline con inserti scuri.

Interni e Tecnologia

L'interno della nuova BMW M2 è arricchito da una vasta adozione della digitalizzazione, che include il BMW Curved Display e l'opzionale BMW Head-Up Display. Il gruppo di schermi completamente digitali, composto da un display informativo da 12,3 pollici e da un display di comando da 14,9 pollici, è ora il palcoscenico per l'ultima evoluzione del sistema di controllo/operazione BMW iDrive basato sul BMW Operating System 8.5. Anche le funzioni del sistema di climatizzazione sono ora gestite digitalmente.

Il volante in pelle M, di serie, presenta un bordo a fondo piatto e razze modificate, con un indicatore centrale rosso a ore 12, palette del cambio e due pulsanti M per la selezione delle configurazioni individuali del veicolo. Come optional, è disponibile anche un volante M in Alcantara con lo stesso design.

I sedili M Sport in pelle Vernasca possono essere ordinati anche in una variante bicolore rosso/nero. I sedili a secchiello M Carbon a peso ridotto sono disponibili sia in combinazione con il pacchetto M Race Track sia come opzione individuale, ottimizzando comfort e prestazioni.

Prestazioni Straordinarie

La nuova BMW M2 offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi con la trasmissione standard e 4,2 secondi con il cambio manuale opzionale. La velocità massima è di 250 km/h, estendibile a 285 km/h con l'M Driver's Package opzionale. L'erogazione dinamica della potenza è supportata da una nota del motore emozionante, creata dall'impianto di scarico specifico M con flap a controllo elettrico.

La nuova BMW M2 non è solo una macchina, ma un'esperienza di guida di livello superiore. Con un design esterno impressionante, interni tecnologicamente avanzati e prestazioni potenziate, questa vettura ridefinisce il concetto di auto sportiva compatta premium. La produzione in Messico e un lancio globale a partire da agosto 2024 promettono di portare questa eccellenza ingegneristica a una platea ancora più ampia di appassionati.