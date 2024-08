BMW nuova X3, innovazione e stile senza compromessi

La nuova BMW X3 2024 si presenta come un vero e proprio punto di riferimento nel segmento premium dei veicoli Sports Activity Vehicle (SAV).

La quarta generazione di questo modello, che ha debuttato 20 anni fa, porta con sé un linguaggio di design completamente rinnovato, una gamma di motori altamente efficienti e un'evoluzione tecnologica che ridefinisce il concetto di mobilità contemporanea.

Il design esterno della nuova BMW X3 è stato completamente rivisitato per conferire al veicolo un aspetto più imponente e sportivo. Con un aumento della lunghezza di 34 millimetri, che ora raggiunge i 4.755 millimetri, e una larghezza di 1.920 millimetri (+29 mm), la BMW X3 si distingue per le sue proporzioni potenti. L'altezza ridotta di 25 millimetri, combinata con carreggiate più larghe, contribuisce a un look robusto e dinamico, sottolineato dalla grande griglia a doppio rene BMW e dalle linee fluide e ridotte all'essenziale.

Le luci di contorno BMW Iconic Glow, disponibili come optional, incorniciano la griglia frontale, mentre i fari a LED a forma di L sovrapposta aggiungono un tocco distintivo al frontale. La parte posteriore del veicolo è caratterizzata da passaruota ampi e da un lunotto a filo, che enfatizza la larghezza e la presenza su strada della vettura.

L'abitacolo della nuova BMW X3 combina la funzionalità robusta tipica dei modelli SAV con un ambiente premium arricchito da materiali di alta qualità e dotazioni avanzate. Il nuovo BMW Curved Display, unito alla BMW Interaction Bar e ai volanti con il fondo piatto, definisce un'esperienza di guida orientata al pilota e al comfort. I sedili sportivi di nuova concezione, regolabili elettricamente e riscaldabili, sono rivestiti in Econeer, un materiale sostenibile che riflette l'impegno di BMW verso un futuro più ecologico.

Lo spazio di carico offre una flessibilità straordinaria, passando da 570 a un massimo di 1.700 litri (460 - 1.600 litri per la versione plug-in hybrid), rendendo la BMW X3 adatta a qualsiasi tipo di esigenza, dalle attività quotidiane ai lunghi viaggi.

La gamma di propulsori della nuova BMW X3 include motori a benzina e diesel altamente efficienti, insieme a una versione plug-in hybrid, la BMW X3 30e xDrive. Quest'ultima offre un'autonomia elettrica di 81-90 chilometri nel ciclo WLTP, grazie alla tecnologia BMW eDrive di ultima generazione e al sistema di recupero adattivo. Il motore a benzina a quattro cilindri da 2,0 litri, abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti, permette alla X3 30e xDrive di combinare efficienza e prestazioni, con emissioni di CO2 ridotte a 26-21 g/km.

Il modello di punta, la BMW X3 M50 xDrive, è dotato di un motore a benzina a sei cilindri in linea con tecnologia mild hybrid a 48V, capace di erogare 293 kW/398 CV. Questo propulsore, associato alla trazione integrale intelligente BMW xDrive e a un cambio Steptronic Sport a otto rapporti, consente alla M50 xDrive di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, garantendo un'esperienza di guida dinamica e precisa, arricchita dalle sospensioni M Sport e dal differenziale M Sport.

La nuova BMW X3 è equipaggiata con il BMW Operating System 9 e il sistema BMW iDrive con QuickSelect, che permette un controllo intuitivo e semplice delle funzioni del veicolo. Il nuovo layout della schermata iniziale, con icone disposte verticalmente, facilita l'accesso diretto alle principali funzioni senza dover navigare tra i sottomenu, migliorando l'esperienza utente.

Il sistema di assistenza alla guida e al parcheggio della nuova BMW X3 è stato ulteriormente potenziato. Di serie, il veicolo offre il Driving Assistant con avviso di collisione, avviso di superamento della linea di carreggiata e informazione sul limite di velocità. Il Parking Assistant, anch'esso di serie, include l'assistenza alla retromarcia e una telecamera di assistenza. Tra le opzioni avanzate, si trovano l'Assistente allo sterzo e al controllo della corsia, nonché il Parking Assistant Professional, che permette di controllare le manovre di parcheggio direttamente dallo smartphone.

La nuova BMW X3 rappresenta un'evoluzione significativa nel segmento SAV premium. Con un design esterno rinnovato, interni lussuosi e spaziosi, motorizzazioni efficienti e una dotazione tecnologica avanzata, la BMW X3 2024 si afferma come un modello di riferimento per gli automobilisti più esigenti. La produzione, che avverrà negli stabilimenti del BMW Group di Spartanburg e Rosslyn, riflette l'impegno dell'azienda verso una produzione sostenibile e circolare.

Il lancio sul mercato europeo e statunitense è previsto per il quarto trimestre del 2024, con ulteriori mercati che seguiranno a partire da gennaio 2025. Con queste innovazioni, la BMW X3 è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di successo, confermandosi come il modello più venduto del marchio nel 2023 e oltre.