BMW presenta le due nuove edizioni della X5 e X6

I due modelli saranno prodotti nello stabilimento del BMW di Spartanburg (Stati Uniti) il centro di competenza per i modelli BMW X, e verranno lanciati ad aprile 2023.

BMW presenta le nuove edizioni aggiornate delle sue proposte di lusso: Sports Activity Vehicle (SAV) e Sports Activity Coupé (SAC). La nuova BMW X5 e la nuova BMW X6 sottolineano la loro eleganza e la loro sicurezza grazie a specifiche revisioni di design e ad ampliamenti dei propri equipaggiamenti standard. La rinnovata gamma di propulsori comprende nuovi motori a combustione, un sistema ibrido plug-in di ultima generazione per la BMW X5 xDrive50e e la tecnologia mild hybrid a 48V per tutti gli altri modelli. All'avanguardia sono anche i nuovi sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati e il sistema operativo completamente digitale iDrive con BMW Curved Display basato sul BMW Operating System 8.

Fari sottili e griglia a doppio rene BMW illuminata

La nuova BMW X5 rafforza presenza e aspetto robusto con l'inserimento degli elementi di design xLine. Il frontale è ora caratterizzato da una nuova interpretazione dei caratteristici fari e della griglia a doppio rene BMW. I nuovi gruppi ottici hanno ora un profilo più sottile di 35 millimetri. Gli elementi delle luci diurne a forma di freccia sono rivolti verso l'esterno e fungono anche da indicatori di direzione. I fari Matrix LED con controllo adattivo e gli abbaglianti non accecanti BMW Selective Beam, oltre alle luci M Shadowline, sono inclusi nella lista degli optional.

Finiture in alluminio satinato

Il design della nuova BMW X5, aggiornato con precisione, comprende anche le prese d'aria di nuova concezione nei pannelli laterali anteriori e l'inclusione di serie delle finiture Exterior Line in alluminio satinato e delle barre, sempre in alluminio satinato. Le luci per i fari posteriori e le luci di frenata hanno ora una sagomatura particolarmente evidente. La forma a “L”, già nota in altri modelli BMW, si riflette orizzontalmente, creando un motivo a “X” costantemente illuminato all'interno delle luci posteriori.

Pacchetto M Sport ora di serie sulla nuova X6

Anche la nuova BMW X6 presenta gruppi ottici sottili a forma di freccia. Come in precedenza, la griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è offerto come optional per i modelli a sei cilindri. Il carattere dinamico della nuova BMW X6 è sottolineato in modo ancora più intenso dal pacchetto M Sport, ora di serie. Gioca un ruolo fondamentale la forma ottagonale del frontale sotto la griglia a doppio rene BMW, con le sue vistose aperture laterali e le generose superfici nere. Inoltre, la forma tridimensionale della grembialatura anteriore sottolinea la larghezza e la robustezza dell'auto.

Anche le minigonne laterali specifiche M e le finiture M High-gloss Shadowline fanno parte del pacchetto M Sport. La grembialatura posteriore del SAC presenta un inserto in Dark Shadow, mentre i nuovi terminali di scarico hanno una forma trapezoidale.

Top di gamma

Al top frlls gamma: BMW X5 M60i xDrive e BMW X6 M60i xDrive. Si distinguono per le doppie barre e il logo M per la griglia a doppio rene BMW, le calotte degli specchietti retrovisori esterni M in nero lucido, le finiture dei terminali di scarico nel caratteristico stile M a quattro tubi e lo spoiler posteriore in nero lucido per la BMW X6 M60i xDrive.

Display curvo BMW completamente digitale

L'integrazione del BMW Operating System 8 e dell'ultima generazione del sistema operativo iDrive annuncia anche l'arrivo del BMW Curved Display negli Sports Activity Vehicle e nelle Sports Activity Coupé. È composto da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, entrambi posizionati dietro un'unica superficie di vetro. La funzionalità touch control del display di controllo ha portato a una significativa riduzione del numero di pulsanti e interruttori a favore del controllo digitale di numerose funzioni. L'innovativo cockpit e i relativi aggiornamenti del quadro strumenti conferiscono un'atmosfera particolarmente futuristica al moderno ambiente premium.

Nuovi motori, cambio Steptronic Sport a 8 rapporti ed elettrificazione

La nuova BMW X5 e la nuova BMW X6 possono essere ordinate scegliendo tra un motore a benzina a otto cilindri, un motore a benzina in linea a sei cilindri e un motore Diesel in linea a sei cilindri: tutti appartenenti all'ultima generazione di propulsori. Tutti i motori sono ora abbinati al nuovo cambio Steptronic Sport a 8 rapporti, completo di palette al volante. La potenza viene trasmessa alla strada, attraverso il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive. Tutte le unità sono ora dotate di tecnologia mild hybrid a 48V. Questa applicazione generalizzata dell'elettrificazione si presenta sotto forma di un motore elettrico integrato nella trasmissione. Questo motore genera una potenza fino a 9 kW/12 CV e 200 Nm di coppia, aiutando il motore a combustione a garantire una guida fluida e dinamica e un'elevata efficienza.