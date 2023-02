BMW accelera nella mobilità elettrica

Il BMW Group ha ancora una volta accelerato in modo significativo la sua crescita nella mobilità elettrica nel 2022,

raddoppiando le vendite di BEV rispetto al 2021 (+107,7%) con un totale di 215.755 veicoli BMW e MINI completamente elettrici consegnati. Un importante traguardo è stato raggiunto quando, verso la fine dello scorso anno, e’ stato consegnato il 500.000° veicolo completamente elettrico. Nel 2022 sono stati consegnati 2.399.636 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce ai clienti di tutto il mondo, con una lieve flessione del 4,8% rispetto all’anno precedente.

Il 2022 è stato un anno in cui tutti i settori hanno affrontato avversità dovute alla carenza di forniture, alle chiusure causate dalla pandemia in Cina e al conflitto in Ucraina. L'impatto principale è stato avvertito nei primi sei mesi dell'anno, con consegne in calo rispetto all'anno precedente, mentre la seconda metà del 2022 è stata in crescita. L'anno scorso il marchio BMW ha venduto un totale di 2.100.692 unità (-5,1%) in tutto il mondo, mantenendo la posizione numero 1 nel segmento premium globale, registrando una forte crescita anche nei veicoli elettrificati, le cui vendite (inclusi gli ibridi plug-in) per l'intero anno sono aumentate del +35,6% rispetto all'anno precedente, con 372.956 veicoli.

Elevato il numero di ordini per modelli come la BMW X1 ed il crescente successo per la nuovissima iX1, la i4, la iX e la i7, la prima ammiraglia sportiva e di lusso completamente elettrica. Più avanti nel corso dell'anno, amplieremo la nostra gamma elettrica con la BMW i5. La BMW M GmbH ha chiuso il suo cinquantesimo anniversario con un nuovo record assoluto, registrando una crescita del +8,4% rispetto all'anno precedente, con la vendita di 177.257 unità. Allo stesso tempo, il brand ha compiuto progressi sostanziali nell'elettrificazione del suo portafoglio prodotti con il lancio dei primi due modelli BMW M completamente elettrificati, la i4 M50 e la iX M60. Anche le nuovissime BMW M2 e la BMW M3 Touring, presentate di recente, hanno dato un contributo importante alla crescita delle vendite. La BMW XM, con tecnologia ibrida plug-in, ha aperto un nuovo capitolo della storia della marca e sarà la M più potente di sempre con circa 750V. Con un totale di 202.895 moto e scooter consegnati ai clienti, in crescita del +4,4% rispetto all'anno precedente, BMW Motorrad ha registrato il miglior risultato di vendita di sempre nella storia dell'azienda. MINI l’anno scorso ha raggiunto 292.923 unità (- 3,0%). Le vendite dei modelli MINI elettrificati hanno avuto un andamento positivo, in crescita del 14,3% a 60.839 veicoli (incluse le ibride plug-in) che hanno rappresentato circa il 21% delle vendite totali di MINI nel mondo nel 2022. La MINI Cooper SE completamente elettrica è rimasta la versione più venduta del marchio nel 2022, con 43.744 unità vendute, in crescita del 25,5% rispetto all'anno precedente.

Nell'anno in cui Rolls-Royce Motor Cars ha presentato Spectre, la prima super coupé elettrica extralusso al mondo, l'azienda ha registrato anche il record di vendite dei suoi 118 anni di storia, con 6.021 auto consegnate ai clienti in tutto il mondo (+7,8%). Ognuna di queste vetture è Bespoke: realizzata secondo i desideri del cliente, fin nei minimi dettagli. Il valore medio di ogni auto venduta è stato elevatissimo, di circa mezzo milione di euro.Lo scorso anno in Italia Bmw ha confermato la leadership del mercato premium a livello di Gruppo con 65.287 unità vendute, in lieve flessione (- 6,2%) rispetto all’anno precedente per le tematiche di scarsa disponibilità di prodotto che hanno condizionato soprattutto nel terzo trimestre dell’anno a fronte di un’entrata ordini che è stata la migliore di sempre per BMW Italia e che oggi ci consente di poter contare su un portafoglio molto importante per tutti i marchi del Gruppo. Confermata anche la leadership di Gruppo nel segmento premium delle vetture elettrificate con una quota del 33% e 11.776 vetture vendute (+13,3% rispetto al 2021) dei marchi BMW e MINI.

“Noi di BMW Group Italia presidiamo il mercato premium con due marchi: BMW e MINI. Nel 2022, un anno in cui attendevamo il lancio della nuova BMW X1 avvenuto nel quarto trimestre 2022, abbiamo consolidato la nostra leadership nei segmenti di ingresso del mercato premium con il brand MINI che ha avuto risultati eccellenti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo - commenta Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia -. Con la marca BMW, abbiamo rafforzato la nostra leadership nei segmenti medio-alti del mercato premium presidiando quelli di ingresso con il brand MINI che ha confermato il suo primato. Questo approccio ci ha consentito da un lato di rafforzare ulteriormente il posizionamento premium di marca (penso ad esempio al lancio della nuova BMW Serie 7, per la prima volta a partire dalla versione full electric o della nuova BMW X7) e dall’altro di incrementare significativamente la profittabilità della rete e di BMW Italia. In sintesi, abbiamo venduto di più e meglio nei segmenti più prestigiosi del mercato premium presidiando con successo il settore delle piccole premium con il brand MINI”.

BMW con 47.442 unità vendute (-7,5%) ha fatto segnare un incremento della market share nel segmento premium (passata da 3,5 a 3,6%) e la leadership chiara sia nel mercato XEV (8.723 unità con una segment share del 24,5% rispetto al 20,4% del 2021) che BEV (2.064 unità con una segment share del 15,5% rispetto al’8,3% del 2021 e una crescita del 120%). Molto significativo il dato relativo alla Serie 4 Gran Coupé: il 55% delle vetture immatricolate è elettrico con 684 BMW i4 vendute. “Nel segmento delle vetture ad elevate prestazioni in cui opera il marchio BMW M, abbiamo ottenuto delle ottime performance con 2230 unità vendute tra M ed M Performance, ma vantiamo grandi aspettative per il 2023 perché abbiamo un line up di modelli straordinario - ha aggiunto il numero uno di BMW Italia -. Questi risultati nascono anche dal grande lavoro fatto dal team di marketing che ha supportato la direzione vendite con iniziative di grande successo. Penso alla campagna di pre-lancio della BMW X1 (con circa 4mila ordini prima del debutto sul mercato), oppure l’XEV Roadshow con 61 tappe e oltre 5mila test drive o ancora il BMW M Town Tour che ha toccato 40 località, coinvolgendo 32 dealer e realizzando 3.500 test drive. O ancora le partnership con AC Milan e la Federazione Italiana Tennis, o il campionato M2 CS Racing e il nostro impegno al fianco del team Ceccato Motors nel Gran Turismo. Queste attività e molte altre che oggi non abbiamo il tempo di illustrare hanno rafforzato il brand e la reputazione della marca nel nostro Paese supportando la desiderabilità dei nostri prodotti”. Vorrei chiudere, con le prospettive a livello globale e nazionale per l’anno che si è appena aperto - ha concluso -.

Le nostre previsioni sono di consolidamento del percorso di crescita. L'attenzione sarà chiaramente rivolta a continuare a incrementare l'elettromobilità. L’obiettivo è di arrivare almeno al 15% di veicoli elettrici sul totale delle nostre vendite mondiali alla fine dell’anno. Con il lancio della BMW i5 nel corso del 2023 faremo un altro passo importante sulla strada dell'elettrificazione della nostra gamma di modelli. Anche per il brand BMW M, si prefigura un anno record grazie a BMW M2, BMW M3 Touring e BMW XM.In Italia, in linea con quanto avverrà a livello globale, vogliamo incrementare la nostra segment share nel mercato premium, consolidare la leadership nel mercato elettrificato grazie anche al lancio della BMW iX1 e della nuova Serie 5 disponibile per la prima volta nella versione full electric e alla nuova BMW i4 eDrive35 che va a completare l’offerta della gamma BMW i4. Vogliamo anche conquistare la leadership nel segmento delle supersportive potendo contare su prodotti straordinari come M2 Coupé ed M3 Touring particolarmente graditi dal pubblico italiano. Grande focus nostro e della rete anche sulla BMW X3 che ancora oggi è un benchmark del mercato, in attesa dell’arrivo delle nuove versioni di BMW X5 e X6 da sempre molto apprezzate dai clienti italiani”.