BMW svela la Concept Skytop al Concorso d'Eleganza Villa d'Este

BMW Group ha svelato la sua ultima creazione, la BMW Concept Skytop, al prestigioso Concorso d'Eleganza Villa d'Este, celebre evento annuale che si tiene sulle incantevoli rive del Lago di Como.

Questo concept car rappresenta un perfetto connubio di design esclusivo, materiali pregiati e tradizione artigianale, incarnando la filosofia estetica e l'innovazione tecnologica del marchio.

Proporzioni Atletiche e Design Elegante

La BMW Concept Skytop si distingue per le sue proporzioni atletiche e il design organico del corpo vettura. Le superfici tese e muscolose sono accentuate da linee precise che dirigono l'attenzione verso la parte posteriore del veicolo. Le eleganti alette integrate nelle spalle delle porte sostituiscono le maniglie tradizionali, mentre i cerchi in lega leggera a lamelle conferiscono un aspetto unico e distintivo.

Da una prospettiva a volo d'uccello, il cofano prominente, il design a naso di squalo con griglia a doppio rene illuminata e la sezione posteriore rientrata catturano immediatamente l'attenzione. Riferimenti alla leggendaria roadster BMW Z8 sono evidenti, come la scanalatura pronunciata che si estende dal cofano attraverso l'abitacolo fino al portellone posteriore, enfatizzando il flusso dinamico della silhouette.

Dettagli Innovativi e Tecnologia Avanzata

I fari della BMW Concept Skytop, realizzati con unità LED su supporti in alluminio fresato, rappresentano la più recente tecnologia e design nel settore automobilistico. La forma piatta e definita dei fari posteriori completa armoniosamente l'aspetto complessivo del veicolo. La barra antiribaltamento rivestita in pelle, le pinne laterali sul montante B e il lunotto completamente retrattile aggiungono un tocco di sofisticata funzionalità.

Interni di Lusso con Stile Brogue

All'interno, la BMW Concept Skytop offre un ambiente di lusso e spaziosità con superfici in pelle in stile brogue. La tonalità marrone-rossastra dei sedili crea un tema cromatico coerente, mentre le applicazioni di cristallo incastonate ad arte esaltano ulteriormente l'eleganza dell'abitacolo. Realizzati nella tradizionale selleria del BMW Group di Dingolfing, gli interni riflettono un'attenzione maniacale ai dettagli e alla qualità artigianale.

Prestazioni Potenti

Proprio come la BMW Z8, la Concept Skytop è dotata del potente motore V8 della gamma BMW, garantendo prestazioni eccezionali abbinate a un design senza tempo. Questo veicolo straordinario non è solo un tributo alla tradizione, ma anche una visione del futuro del design automobilistico, destinato a ispirare il desiderio di viaggiare e l'amore per l'eleganza.

La BMW Concept Skytop, presentata al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, rappresenta l'apice dell'innovazione e dell'artigianalità, confermando il BMW Group come leader nel settore del design automobilistico di lusso.