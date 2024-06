Bosch Italia: Crescita stabile nel 2023 con focus su innovazione

Nel 2023, Bosch Italia ha raggiunto un fatturato di 2,6 miliardi di euro, segnando una crescita dell'1,8% rispetto all'anno precedente.

Il Gruppo Bosch in Italia è presente con 19 società, inclusi tre centri di ricerca, e conta oltre 5.600 collaboratori. Nonostante le incertezze del mercato globale, Bosch ha mantenuto una performance stabile grazie alla diversificazione del business e all'innovazione tecnologica.

Settori di Business: Andamento Positivo

Bosch Mobility: Questo settore ha registrato una crescita significativa, trainata dalla domanda di soluzioni per la mobilità del futuro, che includono motori a idrogeno, veicoli elettrici e fuel cell. Bosch Mobility continua a puntare su innovazione, qualità ed efficienza, migliorando l'esperienza di guida e promuovendo la sostenibilità.

Mobility Aftermarket: Anche il settore dei ricambi per veicoli ha visto un andamento positivo, sostenuto dal forte mercato dell'usato. La divisione ha superato le aspettative del mercato, continuando a investire nei clienti e nelle loro attività, tra cui le officine Bosch Car Service e AutoCrew.

Industrial Technology: Bosch Rexroth Italia ha mantenuto un fatturato stabile rispetto al 2022. Nonostante un rallentamento nella seconda metà dell'anno, il segmento fast mover consumer goods ha segnato un incremento delle vendite. La digitalizzazione nei processi interni ed esterni ha migliorato la soddisfazione dei clienti, evidenziando una cultura aziendale solida e resiliente.

Consumer Goods: Questo settore ha confermato il volume d'affari del 2022. La divisione Elettroutensili ha registrato uno sviluppo leggermente superiore nel comparto hobbistico, mentre la divisione Elettrodomestici BSH Italia ha mantenuto volumi di fatturato positivi nonostante le difficoltà economiche.

Energy and Building Technology: Questo settore ha affrontato un rallentamento. Tuttavia, la divisione Bosch Home Comfort ha introdotto nuove gamme di prodotti innovative, limitando le perdite di volumi e guadagnando quote di mercato nei segmenti strategici. La divisione Building Technologies ha consolidato la propria posizione di mercato, mantenendo un forte focus sull'innovazione tecnologica e la sostenibilità.

Responsabilità Sociale e Formazione

Solidarietà e Inclusione: Bosch Italia ha dimostrato un forte impegno sociale supportando la popolazione colpita dall'alluvione in Emilia Romagna nel maggio 2023. L'azienda ha fornito prodotti utili per la pulizia e la ricostruzione, oltre a sostenere le officine Bosch Car Service e i Centri Assistenza Bosch Home Comfort. Inoltre, Bosch Italia è stata main partner del concerto-evento Italia Loves Romagna, raccogliendo oltre 3,2 milioni di euro per la ricostruzione.

Sostegno ai Giovani: Bosch continua a investire nella formazione dei giovani attraverso programmi come Terzo Tempo, un progetto di formazione professionale per i club di Serie C e i loro calciatori. Questo progetto, parte dell'iniziativa NeetON, mira a favorire l'occupabilità dei Neet con corsi specifici. Terzo Tempo offre un percorso formativo di 40 ore per aiutare i calciatori a costruire un nuovo futuro dopo la carriera sportiva.

Outlook e Strategia 2024 del Gruppo Bosch

A livello globale, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 91,6 miliardi di euro nel 2023, con un margine operativo EBIT del 5,3%. Per il 2024, Bosch prevede di affrontare un contesto economico e sociale sfidante, ma punta a consolidare la propria posizione di mercato attraverso innovazioni, partnership e acquisizioni strategiche. Nel settore della mobilità, Bosch lancerà 30 nuovi progetti di produzione per veicoli elettrici e prevede di raggiungere un fatturato di 5 miliardi di euro nel settore dell'idrogeno entro il 2030.

Sostenibilità e Innovazione

Bosch continua a investire in tecnologie ecosostenibili, nonostante le sfide del mercato dell'elettromobilità. L'azienda ha incrementato il business delle pompe di calore del 50% nel 2023 e prevede di continuare a crescere rapidamente in questo segmento. L'azione per il clima rimane una priorità, con investimenti costanti per contribuire a una trasformazione sostenibile.

Bosch Italia ha dimostrato una resilienza notevole nel 2023, con una crescita stabile e un forte impegno verso la responsabilità sociale e la formazione dei giovani. Guardando al futuro, l'azienda continuerà a puntare su innovazione, sostenibilità e diversificazione per affrontare le sfide del mercato globale e consolidare la propria posizione di leader tecnologico.