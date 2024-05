Bosch lancia il progetto RUMBA: innovazione negli interni dei veicoli autonomi

Il progetto di ricerca RUMBA, condotto da Bosch e finanziato dal Ministero federale tedesco per gli affari economici e il clima con circa 11 milioni di euro,

ha esplorato le aspettative degli utenti sui veicoli autonomi. Gli utenti immaginano un futuro in cui i veicoli autonomi saranno spazi multifunzionali dove poter guardare film, giocare, lavorare o riposare, richiedendo una riprogettazione completa degli interni del veicolo.

Obiettivi del Progetto

Il progetto RUMBA ha coinvolto esperti aziendali e scientifici per analizzare come le persone desiderano impiegare il tempo durante i viaggi in veicoli autonomi. Le scoperte mostrano che gli utenti cercano funzionalità di guida confortevoli e spazi interni che supportino diverse attività quotidiane. Questi risultati pongono nuove sfide per case automobilistiche e fornitori, che devono ripensare l'architettura e il design dei veicoli.

Prospettive Future

Michel Schulz, responsabile del progetto in Bosch, ha dichiarato: «Le conoscenze base che abbiamo acquisito saranno il punto di partenza per la progettazione dei veicoli di nuova generazione. In futuro ciò potrebbe portare alla creazione di uno spazio completamente nuovo in cui vivere e lavorare.»

Applicazioni Potenziali

Le auto e i veicoli commerciali autonomi potrebbero trasformarsi in uffici mobili, sale di proiezione o persino camere da letto. Questo rappresenta un segmento di mercato inesplorato ma molto promettente per i fornitori di servizi, offrendo nuove opportunità per innovazioni tecnologiche e di design.

Finanziamento e Collaborazione

Il progetto è stato finanziato con circa 11 milioni di euro dal Ministero federale tedesco per gli affari economici e il clima, sottolineando l'importanza strategica di queste ricerche per il futuro della mobilità e del design dei veicoli autonomi.

Il progetto RUMBA rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione delle esigenze degli utenti di veicoli autonomi. Le scoperte influenzeranno la progettazione dei veicoli di nuova generazione, creando spazi multifunzionali che migliorano l'esperienza di viaggio.