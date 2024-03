Brembo Emerge in Sostenibilità: taglio CO2 e innovazione verde nel 2023

Brembo, pioniere globale nei sistemi di frenatura, ha ancora una volta evidenziato la propria dedizione alla sostenibilità, ottenendo risultati eccezionali nel 2023.

La recente Relazione di Sostenibilità evidenzia notevoli avanzamenti nel ridurre l'impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili sotto l'ombrello ESG (ambientale, sociale, e governance).

Impegno ambientale rinnovato

Il traguardo più significativo raggiunto da Brembo nel 2023 è stata la riduzione delle emissioni di CO2 del 9,5% per unità di prodotto finito, un passo importante verso la lotta al cambiamento climatico. L'azienda ha inoltre spinto l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili al 75% del suo consumo totale, con punte del 100% in Italia, Messico, e Brasile, mostrando un impegno ineguagliabile verso l'energia verde.

Azioni sociali e circolarità

Sul fronte sociale, Brembo ha promosso la circolarità recuperando oltre 440 mila tonnellate di rifiuti prodotti, pari all'88% del totale. Questo sforzo dimostra la capacità dell'azienda di gestire le risorse in modo efficiente e sostenibile. Brembo si impegna anche nel coinvolgimento attivo della sua filiera di fornitori, attraverso iniziative come il Net Zero Supply Chain Workshop, coinvolgendo circa 300 fornitori chiave nel processo di decarbonizzazione.

Governance e responsabilità sociale

Dal punto di vista della governance, Brembo pone l'accento sulle pratiche ESG, promuovendo un'etica aziendale solida e responsabile. Cristina Bombassei, Chief CSR Officer, enfatizza l'importanza della sostenibilità come motore di crescita e valore. Inoltre, il sostegno a progetti sociali e culturali, come "House of Smile" in India, rafforza l'impegno di Brembo a fare la differenza nelle comunità.

Riconoscimenti e visione futura

Il riconoscimento da parte del CDP come leader globale nell'azione contro il cambiamento climatico e la gestione delle risorse idriche sottolinea l'importanza dell'approccio di Brembo alla sostenibilità. La Relazione di Sostenibilità 2023 di Brembo è un manifesto dell'impegno continuo dell'azienda verso un futuro sostenibile, segnando un percorso che combina con successo innovazione, responsabilità ambientale, e impegno sociale.