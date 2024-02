BYD, annuncia i lavori per un nuovo impianto di produzione in Ungheria

BYD, leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha avviato ufficialmente la realizzazione del suo avanzato impianto di produzione di veicoli elettrici a Szeged, Ungheria.

La firma dell'accordo è avvenuta con la partecipazione di importanti figure, tra cui il Ministro degli Affari Esteri ungherese Péter Szijjártó e il Sindaco di Szeged László Botka. L'impianto sarà dedicato alla produzione di auto elettriche BYD per il mercato europeo, rappresentando un passo significativo nella strategia di espansione globale dell'azienda.

L'apertura del nuovo impianto di produzione a Szeged rappresenta una pietra miliare per BYD, essendo il primo stabilimento di autovetture in Europa da parte di un'azienda automobilistica cinese. Questo passo segna l'espansione della casa automobilistica pionieristica nel settore dei veicoli a nuova energia in Europa. La costruzione avverrà in fasi, con la fabbrica operativa entro tre anni, producendo una vasta gamma di modelli ecologici BYD. Il progetto genererà numerosi posti di lavoro, contribuendo a stimolare l'economia locale e sostenere l'indotto industriale della zona.

BYD ha consolidato la sua presenza in Ungheria con un impianto di produzione di eBus ad alta tecnologia a Komarom dal 2016 e, nel dicembre 2023, ha annunciato la costruzione di uno stabilimento per la produzione di auto elettriche a Szeged. La casa automobilistica cinese ha già avuto successo in Europa con il lancio di sei nuovi modelli e l'apertura di 250 punti vendita in 19 Paesi. L'impegno di BYD verso l'energia verde è evidente, essendo un leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) con oltre 28 anni di esperienza nello sviluppo di batterie di potenza. L'azienda mira a contribuire all'accelerazione della transizione verso la mobilità elettrica nel mercato europeo, offrendo opzioni di mobilità di qualità e accessibili che utilizzano tecnologie EV avanzate.