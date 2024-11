Cambio gomme stagionale: quali pneumatici scegliere e normative in Europa per la stagione invernale

Mentre l'inverno si avvicina, gli automobilisti in tutta Europa si preparano al cambio pneumatici stagionale.

Per affrontare in sicurezza le strade più insidiose della stagione fredda, è essenziale scegliere il giusto set di gomme e conoscere le normative di ogni Paese, evitando sanzioni e garantendo prestazioni ottimali. Pirelli offre non solo una gamma di prodotti per l’inverno, come i nuovi P Zero Winter 2 e Cinturato All Season SF3, ma anche preziosi consigli su guida e manutenzione invernale.

Quali pneumatici scegliere per l’inverno: invernali o quattro stagioni?

Per gli automobilisti che affrontano inverni rigidi, i pneumatici invernali rimangono la scelta migliore. Realizzati con mescole specifiche, garantiscono aderenza e trazione anche su superfici scivolose e riducono il rischio di aquaplaning. La marcatura M+S (Mud + Snow) identifica pneumatici adatti per condizioni difficili, ma per una maggiore sicurezza invernale, è fondamentale scegliere gomme con la marcatura 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), che indica il superamento di severi test invernali.

La scelta tra pneumatici invernali e quattro stagioni dipende anche dall’uso del veicolo. Per chi percorre lunghe distanze, affronta salite montane o guida auto potenti, le gomme invernali specialistiche sono la scelta ottimale. Tuttavia, chi guida soprattutto in città può optare per pneumatici quattro stagioni come il Pirelli Cinturato All Season SF3, che ha dimostrato ottime performance in test comparativi su strade urbane e moderatamente innevate.

Normative invernali in europa: obblighi e sanzioni nei paesi europei

Con le regolamentazioni che variano da paese a paese, è importante conoscere le normative sui pneumatici invernali prima di mettersi in viaggio:

Francia: dal 1° novembre al 31 marzo, nelle regioni alpine, è obbligatorio montare pneumatici invernali con marcature M+S e 3PMSF.

Germania: obbligo di pneumatici invernali (M+S e 3PMSF) in caso di condizioni climatiche avverse.

Austria: dal 1° novembre al 15 aprile, obbligo di gomme M+S con almeno 4 mm di battistrada.

Svizzera: nessun obbligo specifico, ma in caso di incidenti dovuti a pneumatici estivi, si rischiano sanzioni.

Croazia: dal 15 novembre al 15 aprile, è obbligatorio montare pneumatici M+S con battistrada di almeno 4 mm.

Italia: dal 15 novembre al 15 aprile, obbligo di gomme M+S o catene a bordo nelle zone segnalate.

Conoscere e rispettare queste normative non solo evita sanzioni, ma garantisce anche una guida più sicura durante la stagione fredda.

Consigli di guida per l’inverno: come affrontare strade ghiacciate e bagnate

Una volta scelti i pneumatici, è fondamentale adattare lo stile di guida. Ecco alcuni consigli utili:

Guida Prudente: In inverno, aumentare la distanza di sicurezza è fondamentale. La minore aderenza su fondi ghiacciati o bagnati può prolungare la distanza di frenata.

Freno Motore: Ridurre l’uso dei freni e sfruttare il freno motore aiuta a mantenere il controllo.

Accelerazioni Graduali: Evitare accelerazioni brusche, che potrebbero causare slittamenti, soprattutto in partenza.

Manovre di Parcheggio: Durante l’inverno, parcheggiare in diagonale rispetto alla strada aiuta ad affrontare accumuli di neve a bordo carreggiata.

Per i proprietari di veicoli elettrici, l’autonomia della batteria tende a diminuire con il freddo. Pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, come quelli con tecnologia Elect di Pirelli, possono aiutare a preservare l’autonomia.

I nuovi prodotti invernali di Pirelli: P Zero Winter 2 e Cinturato All Season SF3

Pirelli lancia quest’anno due nuovi pneumatici destinati all’uso invernale e all season:

P Zero Winter 2: Progettato per le prestazioni più estreme, offre un’eccellente frenata sulla neve e una classificazione europea di “classe A” per aderenza sul bagnato. Ideale per chi cerca il massimo controllo in ogni condizione.

Cinturato All Season SF3: Questo quattro stagioni si adatta bene a tutte le condizioni meteo e ha ottenuto il Performance Mark di TÜV SÜD per la sicurezza e le prestazioni, distinguendosi nei test su strade urbane e moderatamente innevate.

La gamma All Season di Pirelli è pensata per chi cerca un pneumatico che funzioni tutto l’anno, con marcatura 3PMSF, a garanzia di sicurezza anche su fondi ghiacciati.

Affrontare la stagione invernale con i pneumatici giusti è essenziale per una guida sicura e confortevole. Grazie all’ampia gamma di soluzioni offerte da Pirelli e a una guida attenta, gli automobilisti possono essere pronti per ogni condizione stradale, nel rispetto delle normative europee e della propria sicurezza.