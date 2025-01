CES 2025: Aptera e Pininfarina il futuro della mobilità solare prende forma

Al CES 2025 di Las Vegas, il futuro della mobilità sostenibile si fa concreto grazie ad Aptera Motors, che svela il suo primo veicolo solare elettrico pronto per la produzione.

L’avveniristico progetto, nato dalla collaborazione con Pininfarina, promette di rivoluzionare il concetto di trasporto quotidiano, riducendo al minimo la dipendenza dalle infrastrutture di ricarica grazie a un design aerodinamico e a celle solari integrate.

Lo stand di Aptera, situato presso CP-517 nella Central Plaza del Las Vegas Convention Center, accoglierà i visitatori con una visione chiara: offrire un mezzo di trasporto che, in condizioni ottimali, non richiede mai una ricarica esterna.

“Aptera ha davvero spinto i confini di ciò che è possibile nel design e nell’efficienza dei veicoli,” ha dichiarato Giuseppe Bonollo, Senior Vice President della Business Unit Mobility di Pininfarina. “Abbiamo sempre considerato l’aerodinamica un componente essenziale del design in Pininfarina. Siamo quindi entusiasti di aver supportato la validazione aerodinamica del veicolo Aptera con risultati davvero unici.”

Un design che punta all’efficienza estrema

Il veicolo solare di Aptera si distingue per il suo profilo elegante e altamente efficiente, perfezionato presso la Galleria del Vento di Pininfarina a Grugliasco, Torino. La collaborazione con l’iconico marchio italiano del design ha permesso di ottenere uno dei coefficienti di resistenza aerodinamica più bassi mai registrati per un veicolo di produzione, stabilendo nuovi standard nel settore automobilistico.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla validazione del design aerodinamico di Aptera,” ha aggiunto Alessandro Aquili, Responsabile della Galleria del Vento di Pininfarina. “L’impegno di Aptera per l’innovazione rispecchia il nostro, e siamo entusiasti di supportare la loro visione per un futuro in cui ogni viaggio sarà alimentato dal sole.”

Prestazioni che guardano al domani

Il veicolo solare di Aptera integra 700 watt di celle solari, garantendo fino a 40 miglia (circa 64 chilometri) di guida al giorno alimentata esclusivamente dall’energia solare. Con una singola carica, il mezzo è in grado di percorrere fino a 400 miglia (circa 640 chilometri), rendendolo una soluzione pratica e sostenibile per la mobilità quotidiana.

Questa innovazione tecnologica non solo riduce le emissioni di carbonio, ma consente anche di ripensare l’intera infrastruttura necessaria per supportare i veicoli elettrici. La maggior parte dei conducenti, infatti, potrà fare affidamento esclusivamente sull’energia solare per gli spostamenti giornalieri.

Una partnership strategica per il futuro della mobilità

La collaborazione tra Aptera e Pininfarina risale alle prime fasi del progetto, quando l’azienda americana cercava il partner ideale per ottimizzare il design aerodinamico del suo veicolo. Pininfarina ha messo a disposizione la sua esperienza decennale nel settore, contribuendo a creare un mezzo che combina estetica, innovazione e sostenibilità.

“Non vediamo l’ora di ampliare la nostra collaborazione con Aptera man mano che il loro veicolo si avvicina alla produzione,” ha concluso Aquili, sottolineando come il CES rappresenti una piattaforma ideale per mostrare il potenziale di questa partnership.

Il futuro della mobilità è solare

Con la presentazione del veicolo pronto per la produzione al CES 2025, Aptera punta a dimostrare che il sogno di un trasporto alimentato esclusivamente dal sole è finalmente una realtà. La presenza dello stand CP-517 offrirà ai partecipanti l’opportunità di vedere da vicino un mezzo che promette di ridefinire il concetto di mobilità sostenibile.

In un mondo in cui la transizione energetica è sempre più urgente, la soluzione proposta da Aptera rappresenta una svolta significativa. La sinergia con Pininfarina conferma l’importanza del design e dell’efficienza aerodinamica per raggiungere nuovi traguardi nella mobilità del futuro.