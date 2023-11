Citroen Ami protagosta ad EICMA 2023

Citroën si conferma ancora una volta protagonista attiva della mobilità urbana.

Per il terzo anno consecutivo, il Brand partecipa all’ Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), la più importante rassegna dedicata alle due ruote a motore, che si svolgerà a Milano Rho-Fiera dal 7 al 12 novembre.

All’evento, pensato per coinvolgere gli appassionati di tutto il mondo, Citroën presenzia nell’area Urban Mobility dello spazio Dueruote (padiglione 15, stand Q20). Ed è proprio qui che il pubblico ha la possibilità di scoprire sia la Citroën Ami – 100% ëlectric sia l’esclusiva Citroën My Ami Buggy. Inoltre, per i visitatori di EICMA, Citroën ha previsto un’offerta speciale dedicata ad Ami ovvero la garanzia estesa fino a 36 mesi.

Accessibile senza la patente a punti, Citroën Ami – 100% ëlectric può essere guidato a partire da 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Le sue dimensioni ultracompatte garantiscono agilità negli spostamenti e nei parcheggi. Lo spazio dell’abitacolo è ottimizzato per accogliere due persone sedute comodamente una di fianco all’altra. I suoi 75 km di autonomia si adattano perfettamente ai tragitti urbani o periurbani. La sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica completamente in sole 3 ore con una comune presa da 220V.

L’evento milanese è anche il palcoscenico ideale per ammirare la Citroën My Ami Buggy, la super-esclusiva versione di mobilità urbana pensata per gli spiriti liberi e gli amanti delle attività all’aria aperta. Basti dire che il modello vanta un abitacolo aperto verso il mondo esterno con strutture tubolari metalliche in sostituzione delle portiere e cerchi color oro che la rendono accattivante. All’esterno cattura lo sguardo con le sue linee estrose e la particolare livrea color Khaki, mentre all’interno spiccano dettagli e accessori in giallo acido che richiamano l’allegra tonalità della carrozzeria.

Nell’area esterna della Fiera, inoltre i visitatori possono effettuare emozionanti test drive a bordo di entrambi i modelli, apprezzando la guida fluida e silenziosa, oltre alla grande maneggevolezza ed eccezionale agilità.

Dichiara Giovanni Falcone, Managing director di Citroen Italia: “Siamo molto lieti di partecipare con la nostra Citroën Ami all’EICMA, poiché rappresenta una soluzione di mobilità innovativa e originale in cui crediamo molto e che ci viene richiesta sempre di più da una clientela sempre più vasta e diversificata. I nostri valori sono la sostenibilità ambientale, la semplicità, il comfort e l’audacia e crediamo che l’adesione alla kermesse milanese con AMI li rappresenti tutti molto bene. E siamo altrettanto felici di festeggiare in questa sede prestigiosa il successo di Citroën Ami – 100% ëlectric, veicolo anticonformista e rivoluzionario, che ha superato i 13.000 ordini in Italia dal momento del lancio, confermandosi il leader nel settore dei Quadricicli elettrici con una quota di mercato di oltre il 60%”.