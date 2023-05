Citroën conferma il progetto RispettAmi al fianco dei giovani

Continua l'impegno di Citroën a sostegno delle vittime di bullismo e cyberbullismo.

Citroen è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative rispettose dell'ambiente e adatte alle esigenze in evoluzione della società. L'obiettivo è offrire prodotti e servizi accessibili in grado di garantire la massima tranquillità e, in generale, migliorare la qualità della vita delle persone. Citroën Ami - 100% Electric svolge un ruolo chiave nell'attivismo del marchio contro il bullismo e il cyberbullismo ed è stato progettato appositamente per la GenZ. Il veicolo può essere guidato dall'età di 14 anni con l'unico requisito del conseguimento della patente AM.

Sebbene Citroën Ami abbia ricevuto elogi e critiche per la sua estetica unica, è diventata un eccellente sostenitore delle soluzioni di mobilità sostenibile del marchio e del supporto delle vittime di bullismo. L'anno scorso, Citroën ha condotto un sondaggio nelle scuole su un campione di 3.000 studenti, e i risultati hanno mostrato che il 20% del campione aveva subito un atto di bullismo nei tre mesi precedenti, il 13% aveva subito molestie occasionali e il 7% erano sistematiche obiettivi di questa tendenza. In risposta a questi risultati, Citroën si è impegnata attivamente con studenti e insegnanti nelle scuole, utilizzando i media digitali e i social media per amplificare il messaggio e aumentare la consapevolezza.

Il progetto "RispettAMI", sviluppato in collaborazione con Skuola.net, il media edtech più utilizzato in Italia da oltre 20 anni a sostegno dei bisogni formativi e informativi degli studenti delle scuole secondarie e universitarie, è partito verso la fine dello scorso anno e si sta sviluppato nel corso del 2023. La spina dorsale del progetto è una campagna di sensibilizzazione lanciata attraverso i canali di Skuola.net, che ha raccolto oltre 5 milioni di visualizzazioni dall'inizio del progetto, raggiungendo sia gli studenti che i loro genitori con consigli di esperti e testimonianze di peer educator.

Il progetto prevede un contatto diretto con l'inserimento nelle scuole secondarie di Napoli, Roma e Verona, con incontri didattici con studenti e docenti, affiancato dall'associazione “MaBasta”, esperta nel settore. L'obiettivo è fornire soluzioni concrete affinché tutti si sentano coinvolti e attivi nella lotta al bullismo. MaBasta (Movimento Antibullismo Animato da Studenti Adolescenti) è un'associazione studentesca nata nel 2016 e successivamente trasformata in Onlus che ha sviluppato un modello originale e unico per il contrasto al bullismo nelle scuole attraverso il coinvolgimento di tutto il gruppo classe, tra cui insegnanti, formati attraverso giovani peer educator.

Nel 2023, il brand ha compiuto ulteriori passi avanti integrando più touchpoint per raggiungere nuovi attori cruciali, come i genitori, oltre a studenti e insegnanti, per garantire che i nuovi canali siano monitorati e mirati.

È interessante notare come il progetto RispettAMI stia utilizzando una vasta gamma di canali di comunicazione per raggiungere il pubblico giovane e sensibilizzarlo sul tema del bullismo. Oltre a tradizionali mezzi di comunicazione come la televisione, RispettAMI si sta avventurando in nuovi spazi come Twitch, un'applicazione di streaming molto popolare tra i giovani.

L'organizzazione sta inoltre collaborando con esperti del settore, come lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, per offrire supporto concreto alle vittime di bullismo e alle loro famiglie. Questo approccio olistico e multidimensionale potrebbe aiutare a raggiungere un pubblico più ampio e fornire soluzioni più efficaci per combattere il fenomeno del bullismo.