Citroën cresce in Italia: quota di mercato in rialzo e leadership nel segmento B

Secondo l’analisi di Dataforce, Citroën ha avviato il 2025 con un trend decisamente positivo sul mercato italiano.

A gennaio, la casa francese ha raggiunto il 4,3% di quota di mercato, con un incremento dello 0,9% rispetto all'ultimo trimestre del 2024. Un risultato che consolida il brand all'interno del panorama automobilistico nazionale, grazie a una strategia che combina innovazione, accessibilità e un'offerta diversificata.

Il successo di Citroën si riflette in particolare nel segmento delle vetture private, dove la quota di mercato ha raggiunto il 5,3%, mentre il comparto dei veicoli commerciali ha registrato un incremento dello 0,4%, attestandosi al 5,4%. Tuttavia, è il settore delle auto elettriche a segnare una svolta importante per il marchio: con una quota del 7,7%, Citroën si posiziona al secondo posto nel mercato italiano delle vetture a zero emissioni.

Nuova Citroën C3: un modello vincente che guida la transizione energetica



A trainare questa crescita è soprattutto la nuova Citroën C3, che si conferma un modello di riferimento nel segmento B. La versione 100% elettrica, ë-C3, domina il segmento, mentre la variante a benzina è la vettura più venduta in Italia tra le auto con motorizzazione tradizionale. Con l’arrivo della versione ibrida, la gamma C3 si prepara a soddisfare ulteriormente le esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all’efficienza dei consumi.

Dal suo debutto nel 2002, Citroën C3 ha venduto oltre 5,6 milioni di unità a livello globale, affermandosi come una delle vetture più iconiche della casa francese. Il successo della nuova generazione conferma la capacità del modello di rinnovarsi, mantenendo intatti i punti di forza che ne hanno decretato la popolarità: design distintivo, comfort superiore e un rapporto qualità-prezzo competitivo.

Con la nuova C3, Citroën introduce un approccio innovativo al segmento B, offrendo una vettura moderna e versatile, capace di adattarsi a diversi stili di vita e necessità di mobilità. L’attenzione al comfort e alla semplicità d’uso rimane una priorità, mentre il posizionamento di prezzo accessibile la rende un’opzione competitiva nel mercato italiano.

Citroën accelera nella mobilità elettrica



L’espansione della gamma elettrica di Citroën si traduce in un consolidamento della sua presenza nel mercato delle vetture a zero emissioni. La ë-C3, equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre un’autonomia fino a 440 km in ciclo urbano. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile ricaricare fino all’80% della batteria in soli 26 minuti, garantendo praticità e riducendo i tempi di attesa.

Anche la Citroën C4 elettrica contribuisce al successo del brand, posizionandosi al terzo posto nel proprio segmento con una quota di mercato del 5,4%. Questi dati confermano l’impegno della casa francese nella transizione energetica e il suo posizionamento strategico in un mercato in continua evoluzione.

Prospettive di mercato: Citroën in crescita nel 2025



L’andamento positivo di Citroën nei primi mesi del 2025 evidenzia una strategia vincente basata su innovazione, accessibilità e diversificazione dell’offerta. Il rafforzamento della gamma elettrica e l’affermazione della nuova C3 come leader del segmento B pongono le basi per un ulteriore consolidamento della casa francese nel mercato italiano.

Con una forte crescita della quota di mercato e un ruolo sempre più rilevante nella mobilità sostenibile, Citroën si prepara a un anno di ulteriore espansione, puntando su modelli competitivi e soluzioni innovative per affrontare le sfide dell’industria automobilistica.