Citroën ë-C3: "Best Value Electric Car" ai Driving Electric Awards 2025

La nuova Citroën ë-C3 ha conquistato il titolo di "Best Value Electric Car" ai prestigiosi Driving Electric Awards 2025, rafforzando il suo status di riferimento tra le auto elettriche accessibili e ben equipaggiate.

Questo riconoscimento si aggiunge a una serie di successi, tra cui "Auto dell'Anno" e "Auto Elettrica Economica dell'Anno" agli Auto Express New Car Awards 2024, oltre al titolo di "Migliore piccola auto elettrica" ai CarBuyer Awards 2025 e il "Good Deal Award" agli Automobile Awards 2024. Inoltre, ë-C3 è stata finalista agli European Car of the Year Awards 2025, classificandosi al terzo posto.

Un’auto elettrica accessibile e ricca di comfort

I Driving Electric Awards premiano le migliori nuove auto e furgoni elettrici sul mercato, selezionando i modelli che stabiliscono nuovi standard. I giudici hanno elogiato il prezzo accessibile della Citroën ë-C3 senza compromessi sulle specifiche, garantendo comfort, funzionalità e praticità di alto livello. Paul Barker, redattore di Driving Electric, ha dichiarato: "La nuova Citroën ë-C3 è un’auto elettrica piacevolmente semplice e ben equipaggiata che non costa una fortuna".

Con un motore elettrico da 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, ë-C3 offre un'autonomia fino a 440 km in ciclo urbano, rendendola perfetta per i tragitti quotidiani. La ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, garantendo un'esperienza di mobilità senza compromessi.

Comfort premium e tecnologie avanzate

Nuova ë-C3 mantiene il DNA di Citroën, offrendo soluzioni di comfort da segmento superiore grazie al Citroën Advanced Comfort®, che include sedili Advanced Comfort® e sospensioni con cuscini idraulici progressivi brevettati, per un'esperienza di guida estremamente fluida e rilassante.

Elettrico Facile: la mobilità elettrica senza pensieri

In Italia, Citroën ë-C3 è leader nel segmento B tra le auto 100% elettriche. Fino al 28 febbraio, grazie alla formula "Elettrico Facile", è ancora più semplice guidare una ë-C3 con un’offerta vantaggiosa: anticipo di 11.950 euro, nessuna rata per due anni, e una rata finale opzionale da 11.950 euro (TAN 0%; TAEG 0,13%). Dopo 24 mesi, il cliente può scegliere se tenere l’auto o restituirla.

Nella versione ë-C3 You 83 kW, la dotazione include di serie sensori di parcheggio posteriori, Citroën Head-Up Display, My Citroën Play con Smartphone Station e sospensioni Citroën Advanced Comfort®.