Citroën inaugura a Parigi “Le Chëvron” per presentate la nuova e-C3

Aprile segna l'apertura di "Le Chëvron", il nuovo spazio di Citroën situato al n. 45 di Boulevard Haussmann, nel cuore di Parigi.

Questo centro di brand experience è progettato per immergere i visitatori nel mondo di Citroën, offrendo un ambiente unico dove innovazione e stile si fondono per creare un'esperienza memorabile.

"Le Chëvron" rappresenta la filosofia di Citroën di rendere la mobilità non solo accessibile ma anche avanguardistica. La location è strategicamente scelta per la sua vicinanza all'Opera e ai grandi magazzini, punti nevralgici della città che garantiscono un flusso costante di parigini e turisti.

Il centro espositivo si estende su un'area di circa 150 metri quadrati, dove il pubblico può esplorare le ultime novità di Citroën, inclusa la nuova ë-C3. Il veicolo è presentato in uno spazio dedicato che utilizza animazioni luminose e grafiche per enfatizzare caratteristiche come la ricarica rapida e le tecnologie all'avanguardia.

Oltre all'esperienza automobilistica, "Le Chëvron" offre anche un bar con un menu creativo e un'area relax, dove i visitatori possono godersi un momento di pausa in un'atmosfera rilassante. Durante il mese di apertura, il centro ospiterà circa 40 eventi diversi, tra cui concerti, spettacoli di stand-up comedy, laboratori creativi e tavole rotonde con personalità di spicco.

Citroën non si limita a esporre i suoi modelli più recenti, ma cerca di creare un vero e proprio territorio di espressione per il marchio. La facciata principale del centro presenta una grande vetrina che mette in risalto l'Ami di Citroën, simbolo dell'innovazione del marchio nel settore della micromobilità.

Con "Le Chëvron", Citroën dimostra ancora una volta il suo impegno verso la transizione energetica, proponendo soluzioni di mobilità che sono al contempo responsabili e orientate al futuro. Il centro è un punto d'incontro dove visitatori di tutte le età possono scoprire le innovazioni che definiranno la mobilità di domani.