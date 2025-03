Citroën protagonista di "Urban Green": la mobilità elettrica diventa format TV

La mobilità sostenibile approda in TV con "Urban Green", il nuovo format di Rai Due condotto da Bianca Maria Santoro e Mario Acampa, in onda a partire da sabato 15 marzo 2025 alle 11:00.

Realizzato da Etra Srl su un'idea di Gianluigi Polisena, il programma racconterà l'evoluzione delle città italiane in chiave sostenibile, approfondendo temi come la qualità della vita, la trasformazione degli spazi urbani e la rivoluzione della mobilità elettrica.

Protagonista indiscussa del format è Citroën, che in dieci puntate mostrerà agli spettatori la propria gamma elettrificata in viaggio per l'Italia, attraversando città grandi e piccole alla scoperta delle nuove frontiere della mobilità a zero emissioni. Un modo originale e coinvolgente per sensibilizzare il pubblico verso la sostenibilità e il futuro dell’auto, raccontando storie concrete di cambiamento urbano e sociale.

Citroën C3 Aircross elettrica debutta a Torino



Nella prima puntata, ambientata a Torino, sarà svelata in esclusiva la nuova Citroën C3 Aircross elettrica, la prima versione completamente elettrica del popolare SUV compatto francese, proposta con prezzi a partire da circa 28.000 euro. Si tratta di un veicolo pensato per unire la praticità e il comfort tipici dei SUV urbani con i vantaggi di un'alimentazione 100% elettrica: emissioni zero, silenziosità e costi di gestione ridotti.

La nuova C3 Aircross elettrica offre un’autonomia di oltre 300 km grazie alla sua batteria LFP (con un’opzione che arriverà presto a garantire oltre 400 km), e tempi di ricarica rapidi, che consentono di ricaricare dal 20% all’80% in circa 4 ore utilizzando un caricatore AC da 7 kW, oppure in soli 35 minuti con ricarica rapida DC a 100 kW. Il motore elettrico da 136 CV offre prestazioni vivaci, perfette per affrontare agilmente la guida quotidiana in città o fuori porta.

La Citroën C3 Aircross elettrica si presenta con linee distintive e contemporanee, interni spaziosi e connessi, e una tecnologia di bordo avanzata per la sicurezza e il comfort. È l’auto ideale per chi desidera compiere il passaggio alla mobilità elettrica senza compromessi in termini di abitabilità e versatilità.

Il viaggio di Citroën attraverso l’Italia proseguirà poi in diverse tappe, tra cui Milano, Napoli, Roma e Palermo, mostrando i vari modelli della gamma elettrica e ibrida e raccontando le peculiarità di ciascun veicolo e le iniziative promosse dal brand per incentivare la sostenibilità e l'inclusione sociale.

Citroën e AMI, icone urbane



Tra le protagoniste delle puntate successive c’è anche AMI, la micro-car elettrica che ha rivoluzionato il concetto stesso di mobilità cittadina con il suo approccio accessibile e democratico. AMI rappresenta una vera icona contemporanea, un mezzo ecologico ideale per la città, e sarà mostrata a Roma, Milano e Napoli, raccontando come la mobilità sostenibile possa diventare davvero alla portata di tutti.

Non solo veicoli, ma anche impegno sociale: attraverso la partecipazione a "Urban Green", Citroën racconterà anche storie di sostenibilità sociale e iniziative speciali. Il format prevede, ad esempio, un approfondimento sul progetto che coinvolge AMI e gli studenti delle periferie urbane, mettendo in luce come la mobilità elettrica possa contribuire a superare le barriere economiche e sociali nelle grandi metropoli.

ËC4 e le altre protagoniste della gamma elettrica



Anche la nuova ËC4, berlina compatta 100% elettrica recentemente rinnovata, sarà tra le protagoniste delle puntate successive, mostrando tutta la sua eleganza e tecnologia attraverso le strade di diverse città italiane. Con un'autonomia fino a 420 km e un abitacolo innovativo e spazioso, ËC4 incarna perfettamente la filosofia Citroën di unire comfort, sostenibilità e design audace.

Il format toccherà poi molte altre città italiane, mettendo in luce le soluzioni di mobilità elettrica che il brand francese propone per il futuro, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di responsabilità e attenzione verso l’ambiente.

Mobilità sostenibile e stile di vita



"Urban Green" non è solo un programma che parla di auto, ma un viaggio alla scoperta di un nuovo stile di vita, più consapevole e rispettoso dell'ambiente, capace di combinare design, tecnologia e sostenibilità. Bianca Maria Santoro e Mario Acampa accompagneranno gli spettatori in questa esplorazione con leggerezza e curiosità, incontrando persone, luoghi e realtà impegnate nella trasformazione ecologica e sociale dell’Italia.

Gli spettatori, attraverso il racconto fresco e coinvolgente dei due conduttori, potranno cogliere la rivoluzione elettrica di Citroën, che con la propria gamma vuole rispondere in maniera concreta alle esigenze di una mobilità sempre più ecologica e sostenibile.

Questa collaborazione tra Citroën e "Urban Green" rappresenta una scelta naturale per il marchio francese, che da oltre un secolo interpreta la mobilità come sinonimo di libertà e innovazione. Attraverso i suoi modelli elettrificati, Citroën dimostra concretamente che la sostenibilità può essere parte integrante della vita quotidiana, portando nelle case degli italiani un messaggio forte e positivo: cambiare il nostro modo di spostarci è possibile, oggi più che mai, grazie a veicoli sempre più efficienti, performanti e accessibili a tutti.

Per i telespettatori, sarà l'occasione di scoprire le potenzialità della mobilità elettrica firmata Citroën, approfondendo in ogni episodio un modello diverso, dalla city car alla berlina, dal SUV compatto al veicolo urbano. Il tutto con un taglio lifestyle, che punta a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più ampio e sensibile alla sostenibilità, all'innovazione e allo stile.

Appuntamento dunque dal 15 marzo, ogni sabato mattina su Rai Due, per vivere insieme a Citroën e "Urban Green" un viaggio tra innovazione, tecnologia e sostenibilità, scoprendo come la mobilità elettrica possa cambiare concretamente la vita quotidiana di milioni di italiani.