Citroen svela“Ami loves Milan” sviluppato in collaborazione con IED

Citroen Ami 100% - ëlectric è un oggetto di mobilità rivoluzionario e anticonformista che interpreta in maniera contemporanea la creatività e l’innovazione della Marca Citroën. Risponde alle nuove esigenze di mobilità e di impatto ambientale e si distingue per il suo carattere moderno e il design originale. Sovverte i codici per le sue dimensioni ultracompatte, i suoi volumi, la sua progettazione simmetrica e il suo approccio grafico totalmente inedito. La sua identità forte è sottolineata dal suo universo di personalizzazione unico.

Ami 100% - ëlectric è protagonista di TIME TO BE MY AMI, l’allestimento realizzato da Citroën nella cornice della Milano Design City per mettere in evidenza la creatività e l’audacia che la contraddistinguono da sempre.

È all’interno di questo contesto che si inserisce l’operazione «Ami ❤️ Milan», lanciata da Citroën Italia il 28 settembre, dove 4 giovani designer diplomati presso il prestigioso Istituto Europeo di Design (IED) sono stati coinvolti per creare una personalizzazione grafica di Ami - 100% ëlectric, dedicata e ispirata alla città di Milano.

Gli 8 progetti, due per ciascun alumnus IED, sono stati presentati al pubblico sui canali social della Marca, dove gli utenti hanno espresso la loro preferenza sulla personalizzazione che meglio interpreta e incarna lo spirito di Milano.

Il progetto creativo più apprezzato è quello di Gaetano Di Dio che ha saputo valorizzare la personalità moderna di Ami 100% - ëlectric attraverso una grafica geometrica e razionale dai colori vivaci che riproduce i simboli più rappresentativi della capitale lombarda.

Gaetano Di Dio ha sviluppato il suo progetto tenendo in considerazione 4 differenti aspetti della città:

Milano città razionale, da cui nasce l’idea compositiva basata sul quadrato.

Milano città ordinata, che ispira l’utilizzo di una griglia regolare per svelare la complessità nella semplicità della geometria.

Milano città dinamica, che suggerisce l’utilizzo di un pattern caratterizzato da linee miste e da cromatismi vivaci.

Milano umorale, da cui deriva la possibilità di cambiare l’impianto cromatico per rivelarne “un’essenza vitale”.

La Ami 100% - ëlectric personalizzata dal designer Gaetano di Dio è esposta presso TIME TO BE MY AMI in Via Tortona 31, dove si può ammirare fino all’11 ottobre.

Gaetano Di Dio

Nasce a Caserta nel 1995. Dopo aver terminato gli studi liceali nella città natale, si trasferisce a Milano, dove consegue la laurea Triennale in Fashion Design presso il Politecnico. Il crescente interesse per il design lo ha spinto a frequentare un Master in Graphic Design presso lo IED – Istituto Europeo di Design – di Milano, terminato a giugno 2019. Attualmente lavora in Accenture, dove ricopre il ruolo di Art Director.