CMA CGM si unisce a Renault e Volvo in Flexis SAS per furgoni elettrici

Il Gruppo CMA CGM ha recentemente annunciato la sua partecipazione in Flexis SAS, un'entusiasmante joint venture fondata il 22 marzo 2024 da due giganti dell'automobilismo, il Gruppo Renault e il Gruppo Volvo.

Questa collaborazione segna un passo importante verso la prossima generazione di furgoni elettrici, con CMA CGM che acquisisce una quota del 10% attraverso il suo fondo specializzato in energia, PULSE, e prevede di investire fino a 120 milioni di euro entro il 2026.

Flexis SAS rappresenta una sinergia strategica tra tre leader dei rispettivi settori, mirando a rispondere alle crescenti esigenze del mercato europeo per i veicoli elettrificati, il quale si prevede crescerà del 40% annuo fino al 2030. La joint venture si propone di accelerare il processo di decarbonizzazione nei settori dei trasporti e della logistica, settori che stanno affrontando la pressione del cambiamento climatico, normative sempre più stringenti sulle emissioni di CO2, e un boom dell’e-commerce con le sue esigenze logistiche.

Flexis SAS unisce l'expertise industriale di Renault e Volvo nella produzione di veicoli elettrici, software, e servizi di trasporto su misura, con il know-how di CMA CGM nella logistica e nella decarbonizzazione della supply chain. La collaborazione mira a sviluppare una nuova generazione di veicoli commerciali leggeri elettrici, caratterizzati da una piattaforma skateboard dedicata che garantisce grande modularità e costi competitivi, oltre a innovazioni in termini di sicurezza e funzionalità per la gestione delle consegne e il monitoraggio delle prestazioni commerciali.

Questi veicoli, che promettono di ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) fino al 30% per gli operatori logistici, saranno prodotti nello stabilimento Renault di Sandouville, specializzato nella produzione di veicoli commerciali leggeri. Con l'obiettivo di assumere 550 persone nei prossimi quattro anni, lo stabilimento diventerà un centro nevralgico per la produzione di questi furgoni elettrici rivoluzionari, offrendo soluzioni su misura per la mobilità urbana e varie capacità di batterie, inclusa la prima architettura a 800 V del mercato per i veicoli di questa categoria.

Con questo ambizioso progetto, Flexis SAS si pone al centro dell'innovazione nel settore dei veicoli commerciali leggeri, promettendo di trasformare il panorama della mobilità urbana e della logistica sostenibile.