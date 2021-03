Con il nuovo iDrive, salire su una BMW è come essere nel futuro

Altamente personalizzabile, adatto a tutti, smart e futuribile. È la nuova generazione del Bmw iDrive, sistema che permette un rapporto ancora migliore tra guidatore e veicolo, sviluppando un dialogo mai visto prima, in grado di adattare con precisione tutte le funzionalità dell’auto alle esigenze e alle preferenze del guidatore a seconda della situazione. Alla base di questa esperienza utente unica ci sono il nuovo Bmw Operating System 8, una nuova generazione di display, controlli e software, e una connettività ed elaborazione dati estremamente potenti.

Il nuovo iDrive sarà introdotto gradualmente in tutte i segmenti di veicoli, e debutterà alla fine di quest'anno sulla Bmw iX e poi anche all’interno della Bmw i4. Il sistema operativo è stato progettato con una chiara attenzione all'interazione basata sul dialogo utilizzando il linguaggio naturale e il funzionamento touch tramite il Bmw Curved Display. Ci sono poi i "Great Entrance Moments", che portano emotività nel rapporto tra conducente e veicolo anche prima che quest’ultimo salga a bordo. Questa nuova esperienza accoglie il guidatore e lo invita ad entrare nel veicolo attraverso una routine accuratamente coreografata. La tecnologia radio a banda ultra-larga (Uwb) è la chiave che rende possibile tutto ciò.

Permette una localizzazione di precisione tra il veicolo e la chiave o lo smartphone, il che significa che l'auto sa esattamente da dove il guidatore si sta avvicinando e quanto è distante con una precisione centimetrica. Non appena la distanza scende sotto i tre metri, il veicolo inizia a “svegliarsi” e lo indica con un effetto luminoso dinamico che si intensifica gradualmente attraverso le luci esterne. Nell'abitacolo si accende una luce morbida e soffusa. Il veicolo indica al cliente la strada verso la zona d'ingresso, che è illuminata da un tappeto luminoso in prossimità della porta del conducente con forme geometriche ispirate agli elementi dell'interfaccia grafica. Allo stesso tempo, le maniglie delle porte e la maniglia del bagagliaio si illuminano per facilitare la presa.

Quando il guidatore si sposta entro un metro e mezzo di distanza, il veicolo si sblocca indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia con sé la chiave Uwb o uno smartphone con Bmw Digital Key Plus. L'apertura della porta attiva la funzione di assistenza all'entrata del sedile insieme al riscaldamento della superficie e del volante. L'intero Bmw Curved Display è occupato da un'animazione di benvenuto che mostra l'avvio del sistema. Le impostazioni personali del Bmw Id vengono caricate e viene stabilita una connessione con lo smartphone del guidatore mentre questi sta ancora salendo in macchina. Se è in corso una telefonata, questa viene trasferita senza interruzioni al microfono e agli altoparlanti del veicolo. Nel frattempo, il display di controllo mostra una finestra di benvenuto con un saluto personalizzato, suggerimenti e informazioni utili.

Durante il viaggio, le nuove modalità "My Modes" utilizzano un'interazione onnicomprensiva di varie funzioni per evocare momenti speciali adatti alla situazione sulla base di una combinazione di caratteristiche del veicolo e dell'ambiente interno. Il nuovo Bmw iDrive elabora costantemente una grande quantità di dati autogenerati, informazioni disponibili online e dati importati dalla flotta di veicoli del Bmw Group per soddisfare i desideri del guidatore in maniera coerente con le variabili di contesto. Il Bmw ID apre la strada a una personalizzazione ancora maggiore. Questo sistema riconosce situazioni d’uso ricorrenti, impara da esse e fornisce suggerimenti su come specifiche funzionalità possano essere attivate di conseguenza. Il Remote Software Upgrade permette al nuovo Bmw iDrive di beneficiare di regolari miglioramenti da remoto, di integrare ulteriori funzioni e di essere sempre aggiornato.