Con la Peugeot 3008 dalle Dolomiti al mare

Da Comelico nell’Alto Cadore della provincia di Belluno e tappa finale a Jesolo, in provincia di Venezia, per un viaggio di due ore e mezzo a bordo di un’auto estremamente accogliente ed appagante per i suoi occupanti.

Nuovo 3008 HYBRID è la variante ibrida plug-in del SUV di successo targato PEUGEOT, ed al motore benzina PureTech 1.6 abbina un motore elettrico per la versione da 225 CV, oppure due motori elettrici per quella da 300 CV di queste immagini. Entrambe le versioni beneficiano dei vantaggi che la trazione ibrida plug-in permette, grazie alla presenza della batteria di trazione di grande capacità.

La carica completa della batteria di trazione richiede meno di 2 ore da wallbox, oppure 7 ore da presa standard di casa, meno del tempo di una notte. La discesa dalle Alpi bellunesi beneficia dell’azione di recupero energia nelle fasi di decelerazione e frenata, permettendo quindi di estendere ulteriormente l’autonomia del SUV ibrido del Leone. La visualizzazione della carica residua riesce ad aggiungere divertimento nella discesa dai tornanti alpini, dove questo effetto è ancora più marcato.