Concorso YouClip: i giovani designer reinventano gli interni Dacia

Al Salone dell’Auto di Parigi 2024, Dacia ha lanciato il concorso YouClip, coinvolgendo tre prestigiose scuole di design

per ideare un nuovo accessorio versatile e innovativo da utilizzare all’interno dei modelli del marchio. Il sistema YouClip, introdotto per la prima volta sul concept Manifesto e ora disponibile su modelli come Duster, Spring e Bigster, permette di personalizzare l’abitacolo grazie ad accessori intercambiabili e multifunzione, adattabili a diverse esigenze quotidiane.

Sessantacinque designer hanno presentato le loro idee e quattro progetti finalisti sono stati scelti per sfidarsi nella fase finale, che si svolgerà durante i test drive di Bigster a marzo 2025, dove una giuria composta da giornalisti europei decreterà il vincitore.

Garance Probsting, studentessa della scuola ENSAAMA, propone "Dog Set", un accessorio che semplifica notevolmente la vita dei proprietari di cani in viaggio, integrando ciotola, scomparto porta-sacchetti e un pratico gancio per guinzagli. Questo dispositivo compatto può essere facilmente posizionato nel bagagliaio o dietro i poggiatesta con il sistema YouClip.

Sempre da ENSAAMA arriva il "Set Comfort+", ideato da Hadrien Costrejean, pensato per migliorare il comfort dei passeggeri durante i viaggi. Si tratta di un cuscino gonfiabile, che sfrutta l’aria proveniente dal finestrino leggermente aperto durante la marcia e, una volta inutilizzato, si ripone agevolmente con il sistema YouClip.

Dalla scuola Rubika, Hector Vanquaethem ha ideato "Legătură", un accessorio multifunzionale che richiama le radici rumene di Dacia. Questo versatile prodotto può fungere da tappetino protettivo per il bagagliaio, borsa per picnic o semplice organizzatore per gli interni, garantendo massima praticità e adattabilità.

Infine, Zoé Dusollier, studentessa di Strate, école de design, ha presentato "Roadbin", una mini pattumiera da viaggio estremamente funzionale. Compatta e dotata di coperchio ermetico, Roadbin è pensata per garantire pulizia e praticità sia durante i viaggi in auto sia nelle avventure outdoor.

Questi giovani designer dimostrano con creatività e passione come gli interni auto possano evolvere, proponendo soluzioni innovative che riflettono perfettamente la filosofia di Dacia: eliminare il superfluo e puntare sull’essenziale.