Cupra inaugura la “concessionaria virtuale”

Cupra, il marchio più giovane del panorama automotive a livello europeo, rafforza la sua strategia di vendita lanciando una nuova piattaforma interattiva, allo scopo di far immergere i propri clienti anche in momenti di restrizioni e lockdown, in una sorta di realtà virtuale. Questa piattaforma online, sviluppata con il Gruppo Mediapro, lo stesso che gestisci i diritti televisivi della Liga spagnola, è uno spazio virtuale immersivo in cui l’utente può configurare il proprio avatar e interagire con altri utenti a voce e via chat.

Questo spazio virtuale ricrea uno degli spazi esclusivi dedicati al marchio in giro per il mondo, e si trova virtualmente sull’isola che ha ispirato la creazione di Formentor, il primo modello nativo Cupra. Una volta dentro, è possibile scoprire i modelli del marchio, così come le collezioni lifestyle e ogni contenuto relativo a Cupra. Lo spazio vanta inoltre un auditorium per la realizzazione de presentazioni live. “Il nostro è un marchio contemporaneo nato nel 21° secolo e, in qualità di nativi digitali, ci serviamo della tecnologia per posizionare le persone e le emozioni al centro della strategia di brand. Con i nostri nuovi modelli abbiamo l’opportunità di rivolgerci a un pubblico più ampio in un modo nuovo. Cupra e-Garage a Cap de Formentor rappresenta l’inizio del nostro percorso per creare nuove esperienze digitali. L’obiettivo è convertire questa piattaforma in un punto di incontro per la Cupra Tribe, perciò in futuro sarà uno spazio aperto a tutti i nostri clienti di tutto il mondo”, ha spiegato Antonino Labate, Direttore di Strategia, Sviluppo business e Operazioni di Cupra.

La strategia digitale di Cupra comprende anche la creazione di una piattaforma per concerti live, avvicinando gli amanti della musica ai propri artista preferiti. La casa automobilistica, infine, co-produrrà una serie televisiva dedicata alle auto sportive in una piattaforma di video on-demand. Dopo l’inaugurazione del primo Cupra Garage in Europa, nella città tedesca di Amburgo, il marchio spagnolo continua a lavorare a una rete di distribuzione esclusiva, con format nuovi e flessibili che vanno oltre quelli di un concessionario tradizionale. Cupra sta infatti espandendo la propria rete, con l’obiettivo di raggiungere una quota di circa 520 Cupra specialist in tutto il mondo entro fine anno, reclutando nel contempo nuovi Cupra Master con una modalità innovativa. Oltre 600 Cupra Master sono già stati formati tramite la piattaforma.