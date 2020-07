Fenomeno CUPRA, sold out in Italia la Formentor Launch Edition

Lo scorso 8 luglio Wayne Griffiths, Presidente di CUPRA, ha ufficialmente aperto al pubblico il pre-booking online di un’edizione esclusiva di Formentor, CUPRA Formentor Launch Edition. “Formentor, il primo modello nativo CUPRA, rappresenta la chiave di volta nel nostro obiettivo di conquistare gli appassionati di auto in tutto il mondo. Dopo l'inaugurazione del CUPRA Garage e la presentazione della famiglia CUPRA Leon, Formentor segna l'inizio di un percorso entusiasmante e diventerà un pilastro del marchio”, ha sottolineato Griffiths.

In Italia, sono bastate meno di due settimane per segnare il sold out delle unità di CUPRA Formentor Launch Edition rese disponibili in pre-booking sulla piattaforma ufficiale CUPRA. Questa fase iniziale di prenotazione sulla piattaforma online resterà tuttavia attiva fino al prossimo 16 agosto, come inizialmente previsto dal marchio, con la possibilità, per i clienti interessati, di accedere a una lista di attesa della speciale versione di lancio del nuovo modello. CUPRA Formentor esprime appieno l’essenza del marchio e, con le sue linee di SUV coupé ad alte prestazioni, rappresenta un modello emozionale assolutamente peculiare nell’attuale panorama automobilistico. Ora, il successo riscosso dalle prime unità disponibili della nuova vettura di CUPRA tra i clienti italiani conferma e dà seguito all’apprezzamento ricevuto dal design ricercato e distintivo del modello fin dalla sua prima apparizione, in occasione della presentazione alla stampa internazionale durante il Salone di Ginevra 2019.

CUPRA Formentor sarà la prima auto 100% CUPRA prodotta a Martorell, precisamente nella linea 2 dello stabilimento. Il nuovo modello del marchio combina i vantaggi di un’auto ad alte prestazioni con le qualità di un SUV, posizionandosi nel crescente mercato dei CUV.

Nella sua edizione di lancio, Formentor offre il propulsore top di gamma 2.0 TSI a benzina con iniezione diretta e turbocompressore, che offre una potenza massima di 310 CV (228 kW) e una coppia di 400 Nm. Abbinato alla trazione integrale 4Drive e al cambio automatico DSG a 7 rapporti, il propulsore celebra il fascino della vettura ed esalta ai massimi livelli il DNA 100% CUPRA di Formentor.

L’esclusivo colore carrozzeria Petrol Blue opaco conferisce un alto livello di eleganza e personalità alla vettura, reso ancor più evidente dall’aspetto distintivo dei cerchi in lega Machined Exclusive da 19” (48 cm) in tonalità Sport Black Copper, che incorporano i freni Performance Brembo in tonalità rame CUPRA, massima esaltazione dell’anima racing di CUPRA Formentor. Il design degli esterni è completato inoltre dalla firma luminosa costituita dai gruppi ottici Full LED e da elementi che ne esaltano la sportività, come lo spoiler posteriore e l’estrattore con quattro terminali di scarico.

Il design esterno sportivo di CUPRA Formentor si combina al moderno design degli interni, che comprende sedili sportivi avvolgenti ed elettrici, rivestiti in pelle Petrol Blue, con dettagli in color rame ed elementi in alluminio scuro spazzolato, e dal volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida CUPRA. L’infotainment da 12” incastonato nella plancia offre inoltre tutta la tecnologia e la connettività di cui il cliente CUPRA ha bisogno.

CUPRA Formentor è un modello disegnato e progettato per il futuro in grado di coniugare raffinatezza, innovazione e un’esperienza di guida autentica e dinamica. Inoltre, offrirà una ricca gamma di motori e alimentazioni che contribuiranno a mantenere lo spirito fortemente sportivo del marchio: dalla prima grande novità che sarà l’introduzione dell’alimentazione ibrida plug-in– con uno sguardo al futuro – a cui si affiancheranno i tradizionali motori termici alimentati a benzina e Diesel, disponibili con vari livelli di potenza.

Questo SUV coupé ad alte prestazioni coniuga il DNA del marchio con una tecnologia all'avanguardia, un accattivante design esterno, interni personalizzati su misura e opzioni meccaniche avanzate ad alte prestazioni. Formentor, che prende il nome dal luogo simbolo dell'isola di Maiorca, integra le più moderne tecnologie di connettività e sicurezza, tra cui un nuovo sistema di infotainment con schermo da 12'' e gli assistenti di guida più innovativi.