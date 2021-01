Dacia Bigster Concept incarna l’evoluzione della Marca

Dacia svela la sua strategia per i prossimi cinque anni. Con la creazione della Business Unit Dacia-Lada, Dacia potrà incrementare la sua efficacia e competitività e spingersi ancora oltre in termini di mercati e prodotti, soprattutto nel segmento C. Bigster Concept fa presagire l’apertura della gamma Dacia verso nuovi orizzonti.

«Dacia sarà sempre Dacia e continuerà a proporre modelli affidabili che hanno senso per i clienti, l’acquisto intelligente al miglior rapporto qualità-prezzo. Con la creazione della Business Unit Dacia-Lada, potremo sfruttare al massimo la piattaforma modulare CMF-B, rafforzare la nostra efficacia ed incrementare ulteriormente la qualità, la competitività e l’attrattiva dei nostri prodotti. Abbiamo così tutte le carte in regola per raggiungere le vette più alte. Bigster Concept ci indica la strada.» (Denis Le Vot, Direttore Generale delle Marche Dacia e Lada, in occasione della presentazione del piano Renaulution)