Dacia Jogger Hybrid 140: la prima con tecnologia ibrida

In meno di un anno, Jogger si è rivelato il secondo veicolo più venduto a privati nel segmento C, SUV esclusi.

Due terzi dei clienti di Jogger hanno optato per il know-how di Dacia a livello di GPL, optando per la motorizzazione ECO-G 100.

Due terzi dei clienti di Jogger hanno scelto il più alto livello di allestimento disponibile nella gamma per il proprio veicolo.

Il 55% dei clienti si è orientato verso la versione a 7 posti.

Ma la success story continua … la motorizzazione HYBRID 140, dotata di trasmissione automatica con innesto a denti senza frizione, arriverà presto su Jogger, consentendogli di conquistare nuovi clienti.

DACIA JOGGER HYBRID 140 presto disponibile nelle concessionarie

L’apertura degli ordini di Jogger HYBRID 140 è prevista a partire da Gennaio 2023, con l’arrivo presso i concessionari a partire da Marzo 2023.

Basato sul know-how del Gruppo Renault e prodotto in Romania, nello stabilimento di Mioveni, Jogger è il primo modello Dacia a essere dotato di tecnologia ibrida. Contribuisce pertanto all’elettrificazione della gamma.

Proposta a partire da 25.200 euro (versione Expression 7 posti) in Italia, Jogger è la familiare ibrida (a 5 o 7 posti) più accessibile del mercato.

Per il lancio, il Grigio Scisto si aggiungerà alle 6 tinte già disponibili.

Jogger HYBRID 140 conquisterà le famiglie e i clienti che ricercano un’auto spaziosa e versatile, adatta alla città e alle attività all’aria aperta. Jogger offre loro grande modernità con tecnologie al servizio del piacere di guida e un alto livello di comfort a bordo per un budget ragionevole.

Jogger HYBRID 140 si rivolgerà anche ai clienti che ricercano i vantaggi della guida elettrica: silenziosità, assenza di vibrazioni, avviamento sistematico al 100% elettrico, coppia immediatamente disponibile per forti accelerazioni.

JOGGER: la family car versatile ed essenziale

Con Jogger, Dacia rende accessibile a tutti una familiare versatile fino a 7 posti, combinando la lunghezza tipica delle familiari con l’abitabilità delle multispazio e le caratteristiche dei SUV.

Robusta e ben piantata sulle ruote, offre un ottimo livello di comfort a tutti i passeggeri, anche agli adulti della terza fila.

Questa nuova versione ibrida riprende tutti i vantaggi di Jogger senza compromessi: nessuna riduzione del volume di carico e nessun impatto sull’abitabilità. A dimostrazione del fatto che Dacia Jogger è un veicolo versatile, è stato pensato, fin dall’inizio, per ospitare la batteria di trazione tipica della motorizzazione ibrida.

La batteria è installata a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio GPL della motorizzazione ECO-G 100.

Jogger HYBRID 140 è dotato di trasmissione automatica con modalità "B" ("Brake"), che consente di incrementare la frenata rigenerativa e potenziare il freno motore. Questa modalità offre più recupero energetico e più comfort di guida nelle aree urbane. Il conducente può così ridurre al minimo il ricorso al pedale del freno, offrendo un comfort inedito a tutti gli occupanti del veicolo.

Jogger HYBRID 140 presenta uno specifico computer di bordo con display da 7’’, che permette di visualizzare diverse sezioni di scelta in linea con le preferenze del guidatore, oltre alle informazioni essenziali, come il livello di ricarica della batteria di trazione, l’autonomia disponibile, il flusso di energia, ecc.

Per garantire sempre più comfort, Jogger HYBRID 140 offre di serie il freno di stazionamento elettrico e una consolle alta con portaoggetti chiuso e bracciolo.

HYBRID 140: una tecnologia performante e comprovata

Jogger è dotato della prima motorizzazione ibrida della Marca Dacia con una potenza combinata di 140 cv e consumi ed emissioni di CO 2 al miglior livello della gamma Jogger. Si basa su comprovate tecnologie ben note all’interno del Gruppo Renault, composte da un motore benzina 4 cilindri 1,6 l da 90 cv, due motori elettrici (un motore da 50 cv e uno starter/generatore ad alta tensione) e una trasmissione automatica elettrificata, dotata di 4 rapporti dedicati al blocco termico e altri 2 assegnati a quello elettrico. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall’assenza della frizione.

La frenata rigenerativa, associata all’alta capacità di recupero energetico delle batterie da 1,2 kWh (230V) e al rendimento della trasmissione, offre:

§ Fino all’80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica.

§ Un risparmio dei consumi fino al 40% (rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano, senza cambiare le abitudini di guida).

La trazione 100% elettrica all’avvio e la trasmissione automatica conferiscono a Jogger comfort e semplicità d’uso per ottimizzare il piacere di guida e le prestazioni energetiche.

La batteria si ricarica guidando grazie alle frenate e alle decelerazioni, per un ibrido senza vincoli. L’autonomia di Jogger HYBRID 140 è di oltre 900 km (in ciclo misto omologato WLTP).

La batteria di Jogger HYBRID 140 è garantita per 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo.

Lionel Jaillet – Direttore Performance Prodotto di Dacia «Meno di un anno dopo il lancio di Jogger, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti proponendo la motorizzazione HYBRID 140 su questo modello. Un motore ibrido senza frizione per un avviamento al 100% elettrico e per consumi ridotti di carburante. Jogger HYBRID 140, che rappresenta perfettamente il posizionamento di Dacia, è la familiare ibrida più accessibile del mercato, sempre dotata di un’abitabilità generosa e di equipaggiamenti essenziali. Con l’arrivo di questa motorizzazione, Dacia porta per la prima volta la tecnologia ibrida nella sua gamma».