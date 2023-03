Dacia lancia la sua offensiva nel segmento C

Il 14 gennaio 2021, in occasione della presentazione del piano strategico Renaulution, Dacia ha svelato Bigster Concept,

la concept car che preannuncia l’apertura della gamma Dacia verso nuovi orizzonti, soprattutto nel segmento C. Fedele allo spirito Dacia, Bigster Concept è un veicolo robusto e spazioso di 4,60 metri. Offre tutto ciò che è essenziale per un SUV del suo segmento. Il lancio è previsto per il 2025.

Svelato all’IAA Mobility di Monaco a Settembre 2021, Jogger, primo modello del segmento C di Dacia, reinventa il concetto di familiare versatile e accessibile. A 5 o 7 posti, Jogger incarna perfettamente il posizionamento e lo spirito di Dacia. Versatile per l’abitabilità e la modularità da record, accattivante per il design da crossover, disponibile con motore benzina, GPL o ibrido (da gennaio 2023), Jogger è l’auto familiare più accessibile del mercato.