Debutta la nuova Mercedes A 45 S 4MATIC+ 'Limited Edition'

Nel panorama delle hatchback ad alte prestazioni, Mercedes-Benz segna un nuovo capitolo con il lancio della A 45 S 4MATIC+ 'Limited Edition'.

Questa edizione speciale, già disponibile per l'ordine in Italia, promette di combinare una potenza straordinaria con un design esclusivo.

Design Unico - L'esclusività di questa edizione è evidenziata dalla verniciatura 'AMG green hell magno', una prima assoluta per le compatte di Mercedes. Il veicolo si distingue per una grafica distintiva con bande gialle e nere, che insieme ai cerchi forgiati AMG da 19 pollici, accentuano il suo carattere sportivo. Dettagli come le pinze dei freni colorate e il tappo del serbatoio personalizzato con il logo AMG, arricchiscono ulteriormente l'estetica.

Pacchetti ed Equipaggiamento - La 'Limited Edition' si avvale di tre pacchetti di equipaggiamento che ne esaltano il carattere sportivo e l'esclusività: il pacchetto Night AMG, il Night Package II, e il pacchetto aerodinamico AMG. Ogni pacchetto aggiunge elementi distintivi, come dettagli estetici in nero e nero lucido, styling cromato nero, e componenti aerodinamici che migliorano le prestazioni ad alte velocità.

Interni Raffinati - All'interno, la vettura sfoggia sedili AMG Performance con cuciture decorative gialle, elementi di finitura in alluminio e soglie delle porte AMG illuminate. Il design interno è un equilibrio perfetto tra sportività e lusso, con ogni dettaglio che riflette l'attenzione alla qualità e alla performance.

Prestazioni Eccezionali - Sotto il cofano, la A 45 S 4MATIC+ non delude. Con una potenza di 310 kW (421 CV), accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. La trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con AMG TORQUE CONTROL assicura una distribuzione ottimale della forza motrice, garantendo un'esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

La nuova Mercedes A 45 S 4MATIC+ 'Limited Edition' non è solo un completamento alla gamma delle compatte ad alte prestazioni, ma si pone come un punto di riferimento per design, lusso e prestazioni. Con un prezzo di partenza di 84.030 euro, questa edizione speciale offre un'esperienza di guida senza precedenti, unita a un'estetica che non passa inosservata.