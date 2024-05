Drivalia lancia CarCloud Avenger, l’abbonamento mensile firmato Jeep

Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, ha presentato CarCloud Avenger, la prima formula di subscription dedicata alla Jeep Avenger 1.2.

Questa iniziativa rappresenta una risposta innovativa alla crescente domanda di soluzioni di mobilità flessibili e senza i vincoli dell'acquisto del veicolo, offrendo al contempo una ricca gamma di servizi post-vendita e una gestione completamente online.

Jeep Avenger, il B-SUV più venduto in Italia nel 2024, incarna lo spirito di avventura del marchio Jeep, offrendo libertà di viaggio sia su strada che off-road. Con il lancio di CarCloud Avenger, Drivalia rende ancora più attraente la sua gamma di formule CarCloud, già scelta da 45.000 utenti, e disponibile per aziende di tutte le dimensioni, oltre che per privati e liberi professionisti.

CarCloud Avenger può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di un anno, con una durata minima di 30 giorni. Dopo questo periodo, l'abbonamento può essere disdetto senza penali. Abbonarsi è semplice: basta acquistare un voucher, al costo di 249 euro, su Amazon, sul sito di Drivalia o presso i Drivalia Mobility Store di Napoli, Roma, Milano, Bologna, Torino e Firenze, e convertirlo sul sito di Drivalia. Una volta attivato l’abbonamento, si può prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati.

Il canone mensile di 499 euro permette di guidare il B-SUV Avenger, equipaggiato con un motore a benzina da 1,2 litri che eroga 100 CV di potenza e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Progettato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, l'Avenger combina prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia in un SUV compatto di 4,08 metri.

Il canone mensile include 1.500 km e tutti i servizi necessari per una guida senza preoccupazioni, come polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, per i primi tre mesi sono comprese 24 ore al mese di car sharing elettrico E+Share Drivalia. È possibile personalizzare l'abbonamento con servizi aggiuntivi come Super Cover, seconda guida e un pacchetto di 1.500 km extra.

CarCloud Avenger non è solo una soluzione pratica e conveniente, ma rappresenta anche un modo per accedere all'innovazione e alla libertà di movimento senza i vincoli dell'acquisto, sposando la filosofia di mobilità del futuro promossa da Drivalia.