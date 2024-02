Drivalia lancia Future Lease: il noleggio a lungo termine di auto usate

In un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità e la flessibilità, Drivalia, la rinomata società di noleggio e mobilità del gruppo CA Auto Bank, ha lanciato una nuova iniziativa pionieristica: Future Lease.

Questa formula di noleggio a lungo termine è progettata per dare una seconda vita alle auto provenienti da precedenti contratti di noleggio o abbonamento, in perfetta sintonia con i principi dell'economia circolare.

L'espansione della piattaforma Future di Drivalia con l'introduzione di Future Lease rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sostenibile e responsabile. Gli automobilisti, sempre più attenti all'impatto ambientale e alla ricerca di soluzioni di mobilità flessibili, trovano in Future Lease l'opzione ideale. Le auto proposte da Drivalia sono vetture di ultima generazione, economicamente accessibili e conformi alle normative vigenti sulle emissioni, contribuendo così al rinnovamento del parco circolante in Italia e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Con circa 1.000 veicoli disponibili in questa prima fase, tutti con un massimo di 25.000 km percorsi e una data di immatricolazione non superiore ai 24 mesi, Drivalia garantisce rapidi tempi di consegna. Questo non solo assicura una soluzione immediata di mobilità ma offre anche l'opportunità di provare nuove motorizzazioni ibride ed elettriche, con tutti i vantaggi legati alla riduzione dei costi e dei rischi associati alla proprietà.

I contratti di noleggio di Drivalia Future Lease hanno una durata standard di 36 mesi, personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente, che può optare per una durata minore o maggiore. Inoltre, i clienti beneficiano di una suite completa di servizi, che va dalla copertura assicurativa alla manutenzione, garantendo un'esperienza senza pensieri.

Drivalia rende estremamente semplice accedere all'offerta di Future Lease attraverso il sito future.drivalia.com, dove è possibile visualizzare le schede dettagliate delle vetture disponibili, selezionare il veicolo desiderato e procedere con la fase di noleggio, dando inizio a un nuovo ciclo di vita per l'auto scelta. Inoltre, l'imminente inaugurazione dei Future Store in Italia, ampi spazi espositivi dove i clienti possono esaminare e acquistare i veicoli dal vivo, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno di Drivalia verso un servizio clienti eccellente e un'esperienza d'acquisto innovativa.

L'iniziativa Future Lease di Drivalia si colloca in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore della mobilità. Offrendo una soluzione pratica, economica e rispettosa dell'ambiente per il noleggio a lungo termine di auto usate, Drivalia non solo risponde alle esigenze attuali dei consumatori ma pone anche le basi per un futuro più verde e sostenibile nel mondo della mobilità.