DS 9 MY 23, più tecnologica e connessa

DS 9 MY23 è dotata del nuovo sistema multimediale DS IRIS SYSTEM.

Questo sistema presenta un'interfaccia completamente rivista che può essere configurata e personalizzata, ed è reattiva, fluida e supportata dal riconoscimento vocale IRIS.

Il touchscreen da 12" ad alta risoluzione visualizza un menu composto da widget per accedere a tutte le funzioni con un unico movimento che controlla la navigazione connessa 3D, l'aria condizionata, le sorgenti audio digitali e tutti i dati di viaggio. Questo schermo user-friendly consente inoltre di avere una visione a 360°, fornita da nuove fotocamere digitali ad alta risoluzione, o di accedere alle funzioni Mirror Screen, CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi o tramite due porte USB C.

Il sistema di Navigazione Connessa aiuta il conducente a scegliere il percorso migliore. Monitora le condizioni del traffico e calcola i percorsi migliori in tempo reale. Lo schermo visualizza le zone in divieto, compresi i controlli di velocità (a seconda della legislazione del paese), le previsioni meteorologiche, il luogo e i prezzi delle stazioni di servizio o l'ubicazione dei parcheggi pubblici e delle stazioni di ricarica. Per i parcheggi all'aperto, DS IRIS SYSTEM visualizza il livello di probabilità di trovare un parcheggio strada per strada nelle principali città. Tutti gli aggiornamenti vengono eseguiti automaticamente.

DS IRIS SYSTEM è collegato all'app mobile My DS che consente di inviare i percorsi dallo smartphone allo schermo del DS 9, di programmare il precondizionamento della ventilazione dell’abitacolo o la ricarica della batteria, di consultare lo stato di carica della stessa o i dati dei viaggi precedenti, di ricevere avvisi di manutenzione proattiva o di utilizzare il telecomando digitalmente per bloccare e sbloccare le porte, ma anche per accendere le luci o suonare il clacson.