DS Automobiles Title Sponsor all’80° Open d’Italia di Golf 2022

La tradizione continua: il marchio premium DS Automobiles, Main Sponsor della Federazione Italiana Golf, è di nuovo protagonista all’Open d'Italia 2023, come nei 3 anni passati, in qualità di Title Sponsor.

Un ruolo importante per una competizione - la numero uno a livello nazionale – che è ormai giunta all’80° edizione e che costituisce una straordinaria vetrina per mettere in risalto i valori green che DS Automobiles condivide con il mondo del Golf.L’appuntamento è fissato dal 4 al 7 maggio del 2023 dove al “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia (Roma) si daranno battaglia i migliori talenti del settore.Un momento importante che segna un percorso di avvicinamento alla Rider Cup che si svolgerà sempre al Marco Simone Golf Club dal 25 settembre al 1° ottobre ed è la più importante manifestazione internazionale di golf.

Giocata negli Stati Uniti per la prima volta nel 1927, mette a confronto due Continenti: Europa e Stati Uniti ed è l’unica manifestazione sportiva in cui il Vecchio Continente gareggia come squadra.Il 3 maggio si svolgerà la Pro AM che è una gara a squadre in cui un professionista gioca con due dilettanti, in un percorso di avvicinamento all’Open che vede la presenza di DS sulle principali piazze italiane.Ma sotto la lente ci sarà anche la gamma elettrificata DS Automobiles che da sempre – fin dalla sua nascita avvenuta nel 2014 - ha messo l'elettrificazione al centro della sua strategia e senza dimenticare poi che a partire dal prossimo anno ogni nuovo prodotto di DS Automobiles sarà 100% elettrico.A diposizione dell’organizzazione degli Open d'Italia 2023 ci sarà una selezione della gamma E-TENSE composta dai modelli DS 9, DS 4 e Nuovo DS 7 per un servizio shuttle esclusivo, raffinato e a zero emissioni.